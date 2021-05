Döntetlent hozott a Szekszárd és a Paks II. megyei rangadója

A Szekszárdi UFC és a Paksi FC II megosztozott a pontokon az NB III-as focibajnokságban. A Majosi SE hiába tartotta magát, egy tizenegyesgóllal kikapott Vácon.

Szekszárdi UFC–Paksi FC II 1–1 (1–0)

Szekszárd, V: Borbás B. (Bereczki B., Minda G.).

Szekszárd: Pomozi – Fekete M., Tratnyek, Arena Á., Füredi – Horog, Lékó (Aszalós, 67.), Budai D., Rácz Á., Németh K. – Péter A. Edző: Turi Zsolt.

Paks II: Rácz G. – Osváth, Tamás O., Szekszárdi, Debreceni – Bognár D. (Grajzel, 81.), Vass, Gyurkits (Süvöltös A., a szünetben) – Szendrei, Ádám M., Budai I. (Kovács L., 75.). Edző: Kindl István.

Gól: Péter A. (25.), illetve Fekete M. (86., öngól).

Sárga lap: Lékó (39.), Füredi P. (49.), Pomozi (73.), Budai D. (80.), illetev Osváth (35.), Kovács L. (79.), Szekszárdi (82.).

A Szekszárd számára volt nagyobb a tét, hiszen hiába épített fel pazar sorozatot az UFC (kilenc találkozóból nyolcszor veretlenek maradtak), nem tudtak elmozdulni a kieső pozícióból. A Paks sem lehetett nyugodt ugyanakkor, bár az atomosoknak kevésbé kell izgulniuk a kiesés miatt – de matematikailag még ők sem biztosították be NB III-as tagságukat. Ahogy azt várni lehetett, a Szekszárd volt kezdeményezőbb, s Péter Antal góljával teljesen megérdemelten szerezték meg a vezetést a sárga-feketék (a csatár Horog Ádám beadása után talált be). Sőt további gólokat is szerezhettek volna, de hiába vihették a kapusra a labdát, nem sikerült növelni az előnyt. Félő volt, hogy ez megbosszulja magát, s így is lett, a Paks a fordulás után már többet veszélyeztetett, s egy öngóllal (Fekete Marcellről vágódott a labda a kapuba) ki is egyenlítettek. Összességében az UFC közelebb állt az győzelemhez, de a Paks is rászolgált az egy pontra.

Turi Zsolt, a szekszárdiak vezetőedzője: – Megvoltak a lehetőségeink, hogy az első félidőben lezárjuk a találkozót, de nem sikerült rárúgnunk az első gólunkra a másodikat. A paksiak a fordulás után átálltak egy másik játékrendszerre, s ekkor már voltak lehetőségeik, de a kontráinkban benne volt a veszély.

Kindl István, a paksiak vezetőedzője: – Küzdelmes mérkőzés volt, a Szekszárd rúgott egy gólt, de azt megelőzően is mi támadtunk. A szünet után beszorítottuk ellenfelünket, a saját tizenhatosuknál kilencen védekeztek. Gratulálok mindkét csapatnak, elsősorban a sajátomnak, mert a második félidőben nagyot dolgozott a pontszerzésért, amit megérdemeltnek tartok.

Vác FC–Majosi SE 1–0 (0–0)

Vác, V: Georgiou N. (Szabó D., Szkrajcsics P.).

Vác: Halasi – Hegedűs Cs. (Sorecz, a szünetben), Kasza, Lukács (Nagy G., a szünetben), Szalánszki (Vén B., 87.), Bonivárt, Sóron (Torda, 78.), Magos, Nagy Z. (Rusvay, 78.), Ódé, Gergely P. Edző: Csank János.

Majos: Genzler – Széles, Ledneczki, Bognár S., Kugli (Szeiler, 87.), Petrovics (Pál M., a szünetben) – Nagy Zs. (Kovács E., 61.), Pál A., Loch – Simó (Kovács G., 80.), Hock. Edző: Kardos Ernő.

Gól: Gergely (75., 11-esből). Kiállítva: Ódé (81.).

Sárga lap: Gergely (51.), Bonivárt (56.), illetve Pál A. (41.), Simó (53.), Kugli (74.).

NB III., Középcsoport, az állás 1. Iváncsa 34 23 8 3 68–25 77

2. Kecskemét 34 23 7 4 81–26 76

3. Dabas 34 20 11 3 65–26 71

4. Bp. Honvéd II. 34 20 5 9 71–46 65

5. FTC II. 34 18 9 7 64–31 63

6. Kozármisleny 34 15 7 12 58–50 52

7. ESMTK 34 13 11 10 53–48 50

8. Monor 34 13 10 11 54–51 49

9. Dabas-Gyón 34 14 5 15 43–38 47

10. Rákosmente 34 13 7 14 38–41 46

11. Újpest II. 34 11 12 11 51–45 45

12. Paksi FC II. 34 11 10 13 49–53 43

13. H.vásárhely 34 13 3 18 46–62 42

14. Vác 34 11 9 14 48–50 42

15. Dunaújváros 34 11 5 18 47–53 38

16. Szekszárd 34 10 8 16 33–50 38

17. Körösladány 34 9 9 16 53–61 36

18. Taksony 34 8 8 18 49–69 32

19. Szeged 34 5 8 21 28–81 23

20. Majos 34 1 4 29 19–112 7

Ez következik

Május 12., szerda: Újpest II–Szekszárd 11 óra, Paks II–ESMTK 17.30 óra, Majos–Hódmezővásárhely 17.30 óra.