Döntőben az Atomerőmű KSC Szekszárd!

Az idegenbeli siker után az Atomerőmű KSC Szekszárd hazai pályán is felülmúlta az UNI Győr Mély-Út csapatát, így kettős győzelemmel – három év után ismét – bejutott a női NB I döntőjébe.

Mintha megérezték volna a hazaiak, hogy ezt a meccset nem veszíthetik el. A bemelegítést hatalmas mosolyok közepette végezték Krnjics Száráék, egymás biztatása sem maradhatott el, ahogy a közös csatakiáltás sem. A magasember még a csapatbemutatás közben is egymást heccelte Dewanna Bonnerrel. A csapat első negyedbeli játéka rászolgált arra, hogy jó legyen a kedvük, Beatrice Mompremier két duplája után 9–0-s sorozattal meglépett ellenfelétől a KSC (11–4), köszönhetően annak, hogy ebben a pár percben alig szedett lepattanót a Győr.

Ahogy jöttek a lecsorgó labdák vendégoldalon is, úgy vált egyre szorosabbá a mérkőzés (12. perc: 24–23). A felállt védelem ellen nagyobb repertoárral rendelkező Szekszárd azonban zóna ellen kihasználta Zala Friskovec jó kezét a hárompontos vonal mögül, egy-egy ellen pedig ezúttal Krnjics hozta az extra pontokat. Ezzel egy 12–0-s sorozatot tudott produkálni az Atomerőmű KSC, s ezt az előnyt a nagyszünetig tartani is tudta.

Nem esett ugyanabba a hibába a Szekszárd, mint tette azt két nappal korábban Győrött, az első húsz percben megszerzett magabiztos előnyüket ezúttal nem engedték ki a kezükből. A vendégek zónavédekezése nem zavarta meg Djokics Zseljko csapatát, mely ezúttal is egy 9–0-s szériával gyakorlatilag lezárta a mérkőzést, s azzal együtt a párharcot. Húszpontos előnynél az utolsó másfél negyed már örömjáték lehetett volna hazai részről, kiengedni viszont nem engedhetett ki a Szekszárd, mert rögtön jött a fejmosás Djokics Zseljkótól.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd kettős győzelemmel jutott be három év után ismét a bajnoki döntőbe, ahol várhatóan a címvédő Sopron Basket lesz az ellenfél (az elődöntő második mérkőzését holnap játssza a DVTK otthonában). Az április 22-i találkozó előtt viszont következik a hazai rendezésű Európa Kupa Final Four, ahol az elődöntőben olasz Venezia vár Theodoreán Alexandráékra.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD-UNI GYŐR MÉLY-ÚT 90-75 (20–16, 26–16, 20–15, 24–28)

Szekszárd, zárt kapuk mögött. V: Kapitány, Tóth C., dr. Mészáros B.

SZEKSZÁRD: STUDER 2, FRISKOVEC 11/9, BONNER 15/3, McCALL 16, GOREE 17/3. Csere: Zele 4, Theodoreán, KRNJICS 11, Bálint R. 14/6, Miklós M.

Edző: Djokics Zseljko

GYŐR: KIESEL 20/3, Dubei 11/9, Weninger 2, Török Á. 7/3, MOMPREMIER 17. Csere: Dombai 11/9, Lass 7/3, Barnai, Varga Zs.

Edző: Iványi Dalma

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–4. 7. p.: 13–9. 11. p.: 22–18. 14. p.: 31–23. 17. p.: 38–28. 23. p.: 53–34. 26. p.: 58–41. 30. p.: 66–47. 34. p.: 74–62. 38. p.: 84–71.

MESTERMÉRLEG



Djokics Zseljko: – Öt év alatt harmadszor jutottunk döntőbe úgy, hogy tavaly törölték a szezont. Azt gondolom, hogy ehhez a sikerhez a tavalyi évben megkezdett munka is kellett. Finálét játszani a bajnokságban a soproni érában olyan, mintha megnyertük volna a bajnokságot. Ezen a találkozón az első félidőben védekezésben, a másodikban támadásban játszottunk szép kosárlabdát. Egy-két nap pihenés következik, majd készülünk az Európa Kupára. Innentől minden pillanatot élvezni kell a Final Fourban és a bajnoki döntőben egyaránt.

Iványi Dalma: – A párharc előtt is mondtam, hogy a Szekszárd az esélyesebb. Be is bizonyították, hogy egyénileg és csapatként is tapasztaltabbak. A két találkozót különböző stílus jellemezte, Győrben a védekezésről, most viszont a támadásról szólt a mérkőzés. Volt egy-két apró hiba, amit ellenfelünk kihasznált és ez együtt túl sok volt. Gratulálok viszont a csapatomnak, megmutattuk, hogy jó úton járunk a megkezdett építkezésben. Nagyot küzdöttek a lányok, s megyünk tovább, ugyanis fontos csata vár ránk a bronzmérkőzésen, szeretnénk éremmel megkoronázni az idei teljesítményünket.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Szekszárd javára.

Dewanna Bonner, a Szekszárd bedobója: – Nagyon jó érzés, hogy bejutottunk a döntőbe. Érkezésem első napjától érzem, hogy milyen jó társaság van itt, igazából nem is én segítek nekik, hanem ők nekem a pályán. Most, hogy ez a fontos győzelem is megvan, az előttünk álló legnagyobb feladatra összpontosíthatunk, az Európa Kupa négyes döntőjére, ahol mindenképpen a legjobb arcunkat akarjuk megmutatni.

Beatrice Mompremier, a Győr centere: – Jó meccset játszottunk, de sajnos nem sikerült a tervünk, hogy visszavágjunk az otthoni vereségért. A Szekszárd egy nagyon harcos csapat és ma magabiztosan, keményen léptek pályára. Nagyon sok lepattanót engedtünk a hazaiaknak, ami rettentően megnehezítette a dolgunkat. Sok sikert nekik a döntőre.