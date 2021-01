Döntőt szeretne játszani a KSC Szekszárd gárdája

Pénteken és szombaton Szekszárdon rendezik az amatőr kosárlabdasport legnépszerűbb sorozata, a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa négyes döntőjét. A házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd csapata szeretne bejutni a holnap esti fináléba.

A szekszárdi kosárklubnál hosszú ideje nagy hangsúlyt fektetnek a jövő tehetségeinek gondozására, az utánpótlás-nevelésre, melynek gyümölcseként az elmúlt pár évben remek alakulattá érett, alapjaiban középiskolás kosarasokra épített csapatuk bejutott az amatőrök országos kupájának négyes döntőjébe.

Az elmúlt szezonokban folyamatosan az ország elitjébe tartoztak a KSC-s lányok, így nem csoda, hogy jönnek a jó eredmények; azonban a kupa esetleges elhódítása akkora bravúr lehetne, amely újabb löketet adhat a jól felépített, akadémiai rendszerben folytatott tehetséggondozásnak. Az Atomerőmű KSC Szekszárd gárdájában ott lesz a sportág legnagyobb visszatérőjeként ünnepelt Gereben Livi is, aki játékával – súlyos betegségéből felépülve is – dominál a másodosztályban; valamint további hét korosztályos válogatott is szerepel Studer Zsuzsa vezetőedző irányította alakulatban.

A szekszárdiak ma este azzal a Csata DSE-vel meccselnek, amelyet pár napja az NB I-es amatőr bajnokságban már legyőztek (78–68).

„Elég friss még az élmény, tíz ponttal sikerült legyőznünk az amatőr bajnokságban a Csatát – mondta Studer Zsuzsa, a szekszárdiak edzője. – Biztató volt a csapat játéka, sok pozitívumot láttam a lányoktól, de nekünk is voltak hiányzóink, és a fővárosiak sem teljes kerettel álltak fel. A pénteki egy másik mérkőzés lesz, de remélem, hogy ugyanúgy lesz esélyünk a győzelemre. Gereben Lívia Európa Kupa-meccseken játszott Győrben, ő ezért hagyta ki a hétvégi bajnokit, Horváth Dóra kisebb bokasérüléssel bajlódik, de ő rendben lesz, ahogy bízom abban is, hogy a szintén kisebb sérüléssel bajlódó Pop Annamária is vállalni tudja a játékot. A Csatában nagy valószínűséggel pályára lép majd az NB I-es keretben is sokat foglalkoztatott Angyal Barbara és Mányoki Réka, rájuk külön is fel fogunk készülni, mert szeretnénk bejutni a kupa döntőjébe” – mondta a fiatal szakember.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd kerete: Andi Hanna, Gereben Lívia, Haag Panna, Holcz Rebeka, Horváth Dóra, Istókovics Adél, Miklós Melinda, Németh Lili, Pop Anamaria, Renczes Rebeka, Sinka Noémi és Vincze Nikolett.

A rendezvény programja. Péntek: MTK-TFSE–BKG Príma Akadémia 15 óra. Atomerőmű KSC Szekszárd–Csata DSE 18 óra. Szombat: Helyosztó a harmadik helyért, 15 óra. Döntő 18 óra. Eredményhirdetés: 20 óra.

A dr. Hepp Ferenc Emlékkupa négyes döntőjét zárt kapuk mögött rendezik, de a szurkolók az összes mérkőzést élőben követhetik a KSC Szekszárd YouTube-csatornáján, illetve az eseménynek létrehozott Facebook-oldalon keresztül.