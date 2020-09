Dunaújvárosban győztek a paksi fiatalok

A Paksi FC második csapata 1-0-ra nyert Dunaújvárosban az NB III-as focibajnokság 8. fordulójában, szombaton. A Szekszárdi UFC 2-1-es vereséget szenvedett a Kecskeméttől hazai pályán, míg a Majosi SE – félidei vezetés után – 4-1-re kikapott Monoron.

Frissítés!

Monor SE-Majosi SE 4-1 (0-1). Monor, V: Kiss A. (Pogonyi, Ancsin).

Monor: Bozsó – Kovács Á., Ficsor (Haragos, 44.), Barthel, Karacs, Annus, Farkas Á. (Tóth Á., 60.), Pintér D., Hunya (Lettner, 83.), Erős R., Oliveira. Edző: Tamási Zoltán.

Majos: Steinbach G. – Kovács G. (Vituska N., 57.), Bognár S., Ledneczki, Kugli – Széles, Simó – Nagy Zs., Pál M. (Hock, 63.), Lizák (Petrovics, 70.) – Pál A. Edző: Tihanyvári László.

Gól: Karacs (47.), Annus (66.), Kovács Á. (87.), Oliveira (91.), illetve Nagy Zs. (32.).

Szervezett, jó futballal rukkolt elő az újonc Majos az első félidőben, sikerült is meglepni vele a Monort. A szünet után jött egy védelmi hiba, ami után egyenlítettek a hazaiak, akik aztán két tizenegyest is kaptak, s ebből egyet ertékesítettek is. A majosiaknak is kijárt volna legalább ennyi, de sem kezezés, sem tiszta szabálytalanság után nem fújt a játékvezető. Az egyik pontra legalább rászolgált volna a negyvenöt percen át hibátlanul játszó vendégcsapat.

Tihanyvári László: Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de amíg mi három nyilvánvaló tizenegyesből egyet sem kapunk meg, addig az ilyen találkozókat nem tudjuk megnyerni.

Szekszárdi UFC–Kecskeméti TE 1-2 (1–1). V: Jakab (Sinkovicz, Vad).

Szekszárd: Mityók (Szűcs, 53.) – Fekete M., Márton E., Rácz F., Arena Á. – Gellér, Kvanduk J., Wirth (Lékó, 85.), Németh K. – Mayer M. (Fejes, 81.), Péter A. Vezetőedző: Dienes Pál.

Kecskemét: Mészáros D. – Puskás G., Gál, Kis B., Grünvald – Károly B., Vágó, Ludasi (Szalai G., 59.) – Gábor (Pantelis, a szünetben, Szalai J., 68.), Tóth D., Jakab. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gól: Mayer M. (45.), illetve Jakab (15.), Gál Sz. (90+4.).

Dienes Pál: – Jól játszottunk, nem érdemeltünk vereséget.