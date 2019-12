Eb-szinten belül akar futni Szemerei Levente

„Az utcai versenyeket jobban szeretem, picit hangulatosabbak szerintem. De a nagy nemzetközi pályaversenyeket is élvezem.”

Szemerei Levente mondta ezt az atletika.hu oldalnak, amely azután csinált interjút a Szekszárdi Sportközpont futójával, hogy a Magyar Atlétikai Szövetségtől átvette a 2019-es év legjobb juniorkorú atlétájának járó elismerést.

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. versenyzője nagyot ment ebben az esztendőben, a tavalyi 9:26,36 után ennek az évnek a végén már 9:00,27-es egyéni csúcs állt a neve mellett, vagyis több mint 26 másodpercet javult Szőke Gergő tanítványa. És ezzel olyannyira berobbant versenyszáma itthoni felnőttélmezőnyébe, hogy az országos bajnokságot is ő nyerte, majd a csapat-Eb-n is ő képviselhette színeinket, nem is rosszul, élete eddigi legjobbját futva – csupán a 19. életévét betöltve.

„Szekszárd városától és az egyesületemtől kaptam már díjakat az eredményeimért, de ez más, magasabb kategóriába tartozik nálam – fogalmazott Szemerei Levente. – Őszintén szólva tavaly novemberben, amikor újra elkezdtem edzeni több mint két hónap kihagyás után, még a döntőt is félve mondtuk ki a nyári junior-­Európa-bajnoksággal kapcsolatban az edzéseken, hiszen kevés időnk maradt felépíteni engem és alapot csinálni a télre. Nagyon túlszárnyaltam az elképzeléseimet idén.”

Szemerei Levente a hét végén a portugáliai mezei futó Európa-bajnokságon versenyzett, s az 59. helyen végzett.

„Ez volt az első mezei Európa-bajnokságom – folytatta. – Jó verseny volt, és a pálya is eléggé érdekes volt elsőre. Maga a formaidőzítés szerintem jó volt, és jó formában voltam, illetve vagyok. De sajnos a körülmények nem kedveztek nekem, amelyekhez alkalmazkodnom kellett, gondolok itt arra, hogy szombat hajnali öttől vasárnap hajnali egy óráig szinte folyamatosan csak ültem egy budapesti vizsga és utána az átszállással tarkított utazások miatt.”

Szőke Gergő tanítványa az interjúban elmondta, hogy leginkább a nemzetközi versenyeken szeretne száz százalék felett teljesíteni.

„Jövőre szeretnék a 8 perc 45 másodperces felnőtt-Eb-szinten belül futni háromezer akadályon” – mondta.