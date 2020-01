Edzésbe állt a Paksi FC

Vasárnap megkezdte a felkészülés érdemi részét az NB I.-es bajnokság január 25-i folytatására a Paksi FC.

Mozgalmas napokon van túl a Paks együttese. Január harmadik napján hivatalossá vált, hogy a szezon végéig Osztermájer Gábor és stábja (Kindl István, Sárai György, Péter Norbert és Csernyánszki Norbert) irányítja az OTP Bank Liga tizedik helyén telelő gárdát, amely vasárnap megkezdte a munkát a három hét múlva folytatódó élvonalbeli bajnokságra.

A napsütéses, de hideg időben sapkában, sálban, kesztyűben rótták a köröket a zöld-fehérek. A hangulat remek volt – a szezon hajrájában már volt ok az örömre, ez érződött az első tréningen is.

A megbízott edzőből vezetőedzővé váló szakember az M4 Sporton elmondta, a téli pihenő nyugalmasan telt, mert az utolsó két fordulóban elért két győzelemmel (a Fehérvárt 2–0-ra, a Mezőkövesdet 1–0-ra győzték le) a csapat nem a kiesőhelyről várja a folytatást, s ezzel két nehéz mérkőzést letudtak.

A harmadik rögtön a nyitófordulóban, a Ferencváros otthonában lesz, majd következik a Zalaegerszeggel és a Kaposvárral szembeni egyaránt hatpontos mérkőzés.

Addig azonban még egy nagyon rövid, de annál intenzívebb felkészülési időszak következik, a paksiak szerdán Törökországba utaznak edzőtáborba, ahol a tréningek mellett négy edzőmeccset is játszanak, többek között a Ferencváros Európa-liga ellenfelével, a csoportkörből továbbjutó (a magyar bajnokot Budapesten 3–0-ra legyőzték a bolgárok, hazai pályán pedig 1–1-re végeztek a Fradival) Ludo­goreccel is összecsapnak.

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal sem vetette bele magát a paksi klub az „átigazolási tengerbe”, pletykák ennek ellenére felmerültek.

Úgy hallani, hogy Paksra kerülhet a Bp. Honvédtól Kálnoki Kis Dávid, a Mezőkövesdtől pedig az expaksi Bertus Lajos és a matyóföldieknél létszámfelettivé váló Molnár Gábor érkezhet.

Az biztos, hogy a tavaszi idényben már nem lép pályára a PFC színeiben Mohamed Remili, Fejes András és Simon Ádám, akiket a szakmai stáb felmentett az edzések látogatása alól.

– A Paks meg fogja tartani a filozófiáját, miszerint csak magyar játékosokat foglalkoztat, s erre büszkék is vagyunk. Magyar fiatal játékos nincs a piacon, pedig egy-két támadó középpályás elkélne a csapatba – fogalmazott a 41 éves szakember. – Remélem, hogy a mi utánpótlásunkból is be tudunk majd tenni fiatalokat, mert szükség lenne a fiatalításra, hiszen tizenhárom játékos töltötte be már a harmincadik életévét – tette hozzá Osztermájer Gábor.