Edzésbe álltak az Atomerőmű SE magyar játékosai

Minden eddiginél korábban, már hétfőn elkezdte a felkészülést a 2020/2021-es NB I.-es bajnokságra az Atomerőmű SE férficsapata. Dzunics Braniszlav vezetőedző egyelőre a magyar játékosoknak vezényel edzéseket.

Hosszú volt a szünet, március közepe óta nem edzettek csoportosan a paksi játékosok. Hiányzott már nekik a labda, és a társak is.

A kosárlabda mégiscsak egy csapatjáték, aki elkezdi, az azért kezdi el, mert közösségben érzi jól magát, s örömmel tölti el, ha tenni tud a közösségért, a társakért.

Eilingsfeld János is széles mosollyal lépett be az ASE sportcsarnok ajtaján – az erőcsatárnak végre van oka a mosolygásra, hosszú idő után teljesen egészségesen vághatott neki a munkának.

Neki jött talán a legrosszabbkor a koronavírus-járvány miatti leállás, éppen kezdett volna visszatérni, amikor befejezettnek nyilvánították az idényt.

Pedig jól teljesített az ASE, az utóbbi évek legjobb játékával a harmadik helyen álltak a tabellán a piros-kékek, ráadásul éppen felszálló ágban voltak, meggyőző teljesítménnyel nyerték a meccseket.

Ki tudja, mire jutott volna a paksi gárda, ha végigmegy az idény, ám ez már soha nem fog kiderülni. A következő viszont még hozhat szép sikereket – ezért is indult el már most a közös munka.

– A megszokottnál kicsit korábban kezdtük a felkészülést, mert nagy kihagyás volt a pandémia miatt, és a tervünk az, hogy fokozatosan vigyük be a fiúkat a munkába – mondta Dzunics Braniszlav, a paksiak vezetőedzője. – Az első két hét bevezető jellegű lesz, az azt követő két hétben pedig már reményeink szerint teljes csapattal fogunk edzeni, Ian Baker és William Shepard mellé még két külföldi játékost tervezünk szerződtetni. Augusztus végén megkezdjük a tornák sorát, amit szeptemberben edzések és további mérkőzések fognak követni. Egyelőre az MKOSZ nem döntött még arról, hogy zárt kapuk mögött kell-e kezdenünk a szezont, de egy ismert változás lesz, ugyanis egy U23-as fiatal magyar játékosnak kötelező lesz a pályán lennie az első félidőben, ez a rájátszásban és a kupában változni fog, biztosan ez is befolyásolni fogja a játékot. Mindent megteszünk, hogy a maximumot hozzuk ki a szezonból – tette hozzá a legutóbbi, 2009-es paksi bajnokcsapatot is irányító szerbiai szakember.

Ahogy Dzunics Branisz­lav is említette, egyelőre a légiósok nélkül folyik a munka, mégpedig nyolc magyarral.

Eilingsfeld János, Gulyás Milán, Kis Raul, Kovács Ákos, Lóránt Péter, Velkey János, Pupp Bence és Kalmár Viktor végezte a gyakorlatokat ma délelőtt és délután, Valerio Bodon Vincent a magyar férfiválogatott keretével készül, a tavalyi csapatból pedig távozott Horváth Kristóf.

Pupp Bence az előző idényben az NB I./B-s Bonyhád KSE-ben edződött (s volt az egyik legjobb), most esélyt kapott a paksiaktól, hogy beverekedje magát a következő szezon keretébe. Egy-két pontos dobását elnézve van is rá esélye, de a végső döntést majd Dzunics Braniszlav hozza meg.

Az atomosok öt tornán szerepelnek az október eleji szezonrajtig. Elsőként egy brnói kupa vár Kovács Ákosékra. Augusztus 28. és 29. között a házigazda Brnóval, a Léva SVK-val és a német Ulm csapatával meccselnek.

Ezt követően Nyíregyházán, a májusban tragikus hirtelenséggel elhunyt, egykori ASE- játékos Sitku Ernő-emléktornáján szerepelnek a piros-kékek, akik a DEAC-cal játszanak, a másik ágon pedig Bp. Honvéd–Nyíregyháza meccsek lesznek. A választás nem véletlen, a szervezők Sitku egykori csapatait igyekeztek parkettre szólítani.

Nyíregyháza után Szombathely következik szeptember 11. és 12. között, ahol egy szintén korábbi paksi kedvenc, Horváth Zoltán emléktornáján szerepel az ASE a Falco KC, a Kecskemét és a szlovén Helios Domzale mellett.

Szeptember 18–19-én jön a Morgen Ferdinánd-emléktorna, az Alba Fehérvár, a Falco KC és a Szolnoki Olajbányász csapatai látogatnak el a Gesztenyés útra. A főpróbát szeptember 25. és 26. között egy oroszlányi felkészülési tornán tartja az Atomerőmű SE.