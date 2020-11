Edzője bizalma adott erőt a kivételes produkcióhoz

Pályafutása legeredményesebb idénye a mostani Hahn Jánosnak, aki a Puskás Akadémia ellen szerzett négy találatával már kilencnél jár. A Paksi FC támadója azt mondja, jól esik neki edzője bizalma, aki megtalálta a helyét a csapatban. De tudja azt is, hogy tovább kell fejlődnie, hogy egyszer majd a válogatottba is meghívót kapjon.

– Visszanézte már a szombati mérkőzést?

– Igen, s mi tagadás, jó volt visszanézni – felelte lapunk megkeresésére Hahn János, aki a Puskás Akadémia elleni 6–2-es bajnoki győzelem alkalmával négyszer is betalált, ezzel kiérdemelte a Nemzeti Sport legmagasabb, tízes osztályzatát.

– Külső szemlélőként milyen volt látni?

– Azt gondolom, hogy nézőként is jó meccset vívtunk a felcsútiakkal. Játékosként a pályán is azt éreztem, hogy jól megy a játék a csapatnak és nekem is, hogy egyben vagyunk. Sorra jöttek a helyzetek, húsz perc után már három nullára vezettünk, de talán meg is nyugtatott minket ez az előny. A szünet után gyorsan meglőttük a negyediket, ezért főleg a második félidőt volt jó látni.

– Mikor legutóbb beszéltünk, a tavalyi hét bajnoki gólját szerette volna túlszárnyalni. Ezt kilenc mérkőzés után kipipálhatja. Mi a következő cél?

– Ezzel a kilenc góllal pedig a legeredményesebb, két évvel ezelőtti idényemet állítottam be. A folyamatos fejlődés a cél, ha ez gólokban is megmutatkozik, annak csak még jobban tudok örülök. Mostanában szinte minden összejön, de ehhez az is kell, hogy ott legyek a kapu előtt, illetve, hogy a társak kiszolgáljanak engem. A labdarúgás csapatsport, az a legfontosabb, hogy a csapat győzzön. Ha ez az én találataimmal sikerül, az hab a tortán.

– Illetve kellett Bognár György, akinek irányításával szárnyalni kezdett. Egy játékosnak elég annyi, hogy nyíltan kijelenti, bízik benne az edzője?

– Önbizalmat tud adni az embernek, ha az edzője ilyet állít valakiről. Ahogy korábban is fogalmaztam, próbálok ezzel nem visszaélni, s éppen emiatt kettőzött erővel készülni az előttünk álló mérkőzésekre. Vezetőedzőnk megtalálta mindenkinek az erősségét és helyét a pályán, támadófocit játszunk, ami mindenkinek fekszik, s emellett nyugalmat áraszt felénk. Talán ez a sikerünk titka. Hat mérkőzés óta veretlenek vagyunk a bajnokságban, és a Magyar Kupában is továbbjutottunk, kijelenthetjük, hogy elkaptuk a fonalat. Azonban, ahogy minden csapat életében, úgy nálunk is eljön majd egy hullámvölgy. Azon vagyunk, hogy ez minél később következzen be, s abból minél gyorsabban tudjunk kijönni.

– Gyanítom, akkor az öltözőben is jó a hangulat.

– Kiváló! Önbizalmat adott nekünk ez a sorozat, de két lábbal kell a földön maradnunk. Ezt a szintet minimum hozni kell a folytatásban is, de ha lehet, még erre is rá kell tennünk egy lapáttal. Fontos, hogy ne ingadozzon a formánk, hogy a szezon végén azt mondhassuk, kihoztuk magunkból a maximumot, ami egy jó helyezéssel párosult.

– Második helyen mentek a válogatottpihenőre, csak a címvédő, a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő Ferencváros van előttük. Ez azért nem rossz motiváció!

– Kétség nem fér hozzá, hogy jó ránézni a tabellára. Régen voltunk már ilyen előkelő helyen, de tényleg nem szabad elszállni ettől, hiszen a bajnokságnak még csak a harmada sem telt el. Ebben a két hétben is keményen edzünk, csak a következő ellenfélre, a Kisvárdára koncentrálunk. Az sem lesz könnyű mérkőzés, elég, ha csak azt mondom, hogy közvetlenül mögöttünk állnak a tabellán. Egy csapat mégis akkor lehet sikeres, ha nem hátrafelé kell tekintgetnie.

– Ha már a válogatott szóba került. Ezzel a teljesítménnyel felhívhatja magára Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét. Szóba jöhet a nemzeti csapat?

– Minden játékos, így természetesen én is kacérkodtam már a gondolattal, de az magasabb szint. Jelenleg jó kerettel gazdálkodhat a szövetségi kapitány, főleg a támadószekcióban szerepelnek topligákban edződő labdarúgók. Nehéz közéjük beverekedni, de persze vágyom rá, hogy magamra húzhassam a címeres mezt. Azt vallom, mindennek megvan a maga ideje.