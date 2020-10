Egész éves produkcióját koronázta meg az Ippon

Október első hetében Felsőegerszegen, majd egy héttel később Siklóson mérték le tudásukat a szekszárdi Ippon Karate és Íjász Egyesület fúvászai, íjászai a Baranya Íjásza, Baranya Fúvásza Bajnokság keretein belül. Utóbbi állomás egyben a záróverseny is volt.

Felsőegerszegen rendezték a Baranya Íjásza, Baranya Fúvásza Bajnokság utolsó előtti versenyhétvégéjét október elején. A szekszárdi Ippon egyesület tizennégy versenyzővel vett részt az öt órán keresztül zajló vadászaton, amelyen több mint kétszáz versenyző mérte össze tudását, kitartását és állóképességét.

Eredmények

Aranyérem: Balogh László (barebow), Valkó Viktória (tradicionális), Horváth Polett Eszter (tradicionális íj, mini), Orsós Krisztofer (fúvász), Ricz József (fúvász), Budai Kornél (fúvász).

Ezüstérem: Balogh László (fúvász), Budai Kornél (ref­lex íj), Orsós Sándor (fúvász), Orsós Krisztofer (ifi reflex), Zsinka Bence (fúvász).

Bronzérem: Berta Béla (fúvász).

Tokos Enikő ötödik, Hettich Balázs hatodik, Zsinka Bence hetedik, Hegyi Levente nyolcadik lett, Hettich Imre pedig a középmezőnyben végzett kategóriájában, míg első versenyén induló Antifinger László a huszonhetedik helyen zárt a legnépesebb mezőnyben a tradicionális íjjal lövők között.

A hét helyszínen zajló versenysorozat múlt héten Siklóson fejeződött be, melyen több száz fő vett részt. Az Ippon íjászai ezúttal is nagy létszámmal, több generációval vonultak fel.

A verseny a megszokott távlövéssel vette kezdetét, amelyben az eddig is remekül teljesítő Hettich család, Imre, Balázs és Tokos Enikő hatvan méternél még versenyben volt az egyméteres szalmacél eltalálásánál. Már a Lovas Tanya körüli erdőségben zajló versenyeredmények is kedveztek a klub versenyzőinek, hiszen nyolc arany-, három ezüst- és három bronz­érmet „lőttek ki” a rangos mezőnyben.

A tradicionális íjjal lövő hölgyek között a verseny győztese Valkó Viktória lett, aki – címvédőként – összesítésben megkapta a Baranya Íjász Bajnokának járó aranyérmet és az ezzel járó címet, illetve trófeát.

Az ipponosok legeredményesebb versenyzője egyben a legfiatalabb is: a kilenc­éves, a klub kötelékében két esztendeje álló Horváth Polett Eszter négy érmet gyűjtött be, ebből két aranyat a verseny két (tradicionális íj, minifúvász) kategóriájából. Összesítésben még egy Megyebajnoki aranyat és egy ezüstöt is magáénak tudhatott.

A gyermekkorosztályban Cselik Csenge a vadászreflexesek között nem talált legyőzőre, Huber Adrián a longbow kategóriában szerzett aranyérmet, a fúvász kategóriában pedig ötödik helyezést ért el. Balogh László szenior longbowban lett első, a fúvászoknál ezüstérmet nyert. Az összesítésben a versenysorozat befejeztével a Baranya Fúvásza sorozatban a negyedik helyen végzett.

Sós Krisztián a vadászreflex mezőnyében harmadik, a fúvócsöves céllövéssel kategóriájában negyedik helyen végzett. Hegyi Levente a fúvócsöveseknél ezüstéremnek örülhetett, a tradicionális íjászoknál nyolcadikként fejezte be a bajnokságot. Hettich Balázs a gyerek tradicionális kategóriában hatodik helyen végzett, összesítésben végül az ötödik helyre került. Zsinka Bence fúvócsővel negyedik, tradicionális íjjal harmadik lett, míg fúvászként összetettben hatodikként zárt.