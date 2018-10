Egy, csak egy „legény” volt talpon a megyében

A Tolna KC női és a Holler UFC férfi együttese továbbra is pont nélkül áll az NB II-es pontvadászatban, de a hétvégén a tamási lányok is vereséget szenvedtek. A Hőgyész győzelmével továbbra is a közvetlen élmezőny tagja.

Női NB II, Dél-nyugat, a 4. fordulóban Kozármisleny SE U22–Tolna KC 37–27 (14–10)

Kozármisleny, 50 néző. Vezette: Kovács G., Papp B. Tolna: Lénárt, Tancz, Lengyelfalusy 1, Gál 5, Gaál, Csajkó 10, Máté Zs. 2, Izsák 3, Pásztor K. 6, Domsa, Gajai, Szmacska. Edző: Gálné Vígh Zsuzsanna.

Hetesek: 4/4, ill. 1/1.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc.

Az első félidőben a megbeszéltek alapján játszott a Tolna, hosszú támadásokat vezettek és megakadályozták a gyors lerohanásokat. A szünet után homlokegyenest máshogy tettek a vendégek, ismét sok hibával (eladott labdák, kihagyott helyzetek) játszottak, ami rengeteg kapott gólhoz vezetett. Ifi: 35–22.

Gálné Vígh Zsuzsanna: – A huszonhét lőtt góllal elégedett vagyok, de a harminchét kapott találat sok. Tamási KC–Siófok KTC U22 28–42 (11–19)

Tamási, 70 néző. Vezette: Krupánszki, Pap Á. Tamási: János F. – Sákovics B. 1, Kersák 2, LANCZKI ESZTER 14, Sákovics K., GULYÁS 8 (6), Salamon 2. Csere: Szalai Sz. (kapus), Seemann, Fölker 1, Farkas E., Nagy S. Edző: Varga László.

Hetesek: 6/6, ill. 9/6.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Az NB I-es klub utánpótláscsapata jól használta ki fizikális fölényét, agresszív védekezésével és gyors ellentámadásaival felőrölte a hazaiakat. Az utolsó percekben már szinte csak egy csapat volt a pályán, Így alakulhatott ki a nagyobb arányú különbség. Ifi: 22–31.

Varga László: – A különbség kissé túlzónak tűnik, sajnos a végére hitehagyottá váltunk. Férfi NB II, Dél-nyugat, az 5. fordulóban Kalocsa KC–Mezdepo Holler UFC 41–27 (21–16)

Kalocsa, 130 néző. Vezette: Bugyi, Nász. Holler UFC: Parádi – Virág R. 4, Gergely B. 5 (5), Ulicska 3, Reichert 9, Hajnal 3, Szalontai 1. Csere: Garda, Erdélyi, Nyulasi, Somogyvári, Dósa, Pach A., Kundakker 2. Edző: Kovács István.

Hetesek: 5/5, ill. 7/5.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

A mérkőzés elsősorban a gyenge kapusteljesítményekről, illetve a visszatérő problémákról szólt. A dunaföldvári csapat ezúttal is – egy ideig – képes volt a jó játékra, a keret rövidsége miatt azonban korán elfáradtak, ami újabb vereséget eredményezett. Ifi: 44–17.

Kovács István: – Az eddig viszonylag jó teljesítményt nyújtó kapusok is betliztek. Nem rájuk fogom a vereséget, de ez volt az egyik legnagyobb probléma ezen a mérkőzésen. Bajai KSE–Hőgyész SC 27–35 (11–17)

Baja, 84 néző. Vezette: Juhász I., Szilágyi G. Hőgyész: Hudra – Teimel M., Nyitrai 2, VOJKOVICS GY. 6, SZABÓ T. 6, Gadányi 2, VOJKOVICS I. 10. Csere: Farkas G., Molnár B. (kapusok), HÉGER, Bock 3, Pap B., Simigh, Vald 3, Velky 2, Zatureczki 1. Edző: Bán Tamás.

Hetesek: 4/4, ill. 7/5.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Az első nyolc percben felváltva estek a gólok, de miután összeállt a hőgyésziek védekezése, s meglett az összhang a védőfal és a kapus között, onnantól kezdve csak a gólarány volt a kérdéses. A második félidőben egy hosszabb hullámvölgybe kerültek a vendégek, visszazárkózott a Baja, de ismét magára találva sima győzelmet aratott a HSC. Ifi: 27–33.

Bán Tamás: – Komolyan vettük ezt a mérkőzést is, ennek a hozzáállásnak köszönhető a nagyarányú győzelmünk.