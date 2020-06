Egy felcsúti pontszerzés sokat érne a paksiaknak

A Puskás Akadémia otthonában szerezheti meg azokat a pontokat a Paksi FC, amik elegendők lehetnek az élvonalbeli tagság megőrzésére. A felcsútiaknak azonban a nemzetközi szereplés miatt lenne fontos megnyerni a bajnoki mérkőzést.

A hétközi, Kaposvár elleni magabiztos győzelmet követően néhány órára fellélegezhettek a paksiak, a már kiesőhelyen álló Debrecennel szembeni ötpontos előny azonban – három fordulóval a bajnokság vége előtt – még nem nyugtathatja meg őket. A szerdai mérkőzés után Osztermájer Gábor vezetőedző elmondta, számításai szerint a következő két mérkőzésen legalább négy pontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy megőrizzék élvonalbeli tagságukat, s már nyugodtan utazhassanak a záró körben a hajdúságiakhoz.

Ehhez az első lépést Felcsúton kell megtenniük az atomvárosiaknak, azonban a Puskás Akadémia számára sem lefutott még a bajnokság, a mezőkövesdiek botladozásának köszönhetően még versenyben vannak az Európa-liga-selejtezőt érő harmadik hely megszerzéséért. Persze ezért tenniük is kellett a Fejér megyeieknek: a bajnokság újraindulása óta legyőzték a Kaposvárt (2–1) és a legutóbbi fordulóban a Diósgyőrt (2–1), a Ferencvárossal (1–1) és a Debrecennel (2–2) pedig döntetlent játszottak – csupán Zalaegerszegről távoztak pont nélkül (0–2).

Egy újabb „szív és lélek diadalára” most is szüksége lesz a Paksnak, a felcsútiakkal a közelmúltban egyébként is izgalmas mérkőzéseket játszottak. A 2018/2019-es szezon során a Magyar Kupa nyolcadöntőjének első mérkőzésén előbb Hahn János a 87. percben lőtt győztes gólt, a visszavágón pedig Liridon Latifi a 82. percben lőtte tovább csapatát. A bajnokságban előbb szintén a paksiak fiatal támadójának 93. percben szerzett gólja döntötte el a három pont sorsát, a felcsúti találkozón viszont Bachana Arabuli a 94. minutumban mentette döntetlenre a találkozót.

Az idei szezonban a Diósgyőr mellett a Puskás Akadémia a másik olyan csapat, amelyik ellen még nem szerzett pontot a PFC. Bár a Pancho Arénában Könyves Norbert révén még a zöld-fehérek vezettek, végül a hazaiak 4–2-re győztek, a Fehérvári úton pedig emlékezetes mérkőzésen nyertek a felcsútiak 2–0-ra. Az volt az a találkozó, amelyiken Könyvest a 38., Böde Dánielt a 41. percben kiállította Pintér Csaba játékvezető.

Utóbbi nagy valószínűséggel most sem fog játszani, a csapatkapitány lábfejmozgató ina sérült meg, de Rácz Gergő (combhajlítóizom) játéka is kérdéses. Papp Kristóf viszont biztosan nem lép már idén pályára a 2019/2020-as bajnokságban, a középpályásra műtét vár, miután a jobb térdének belső oldalszalagja majdnem teljesen elszakadt.

OTP Bank Liga, a 31. fordulóban

Puskás Akadémia–Paksi FC

Felcsút, Pancho Aréna, szombat, 19 óra (m4)

A tervezett kezdőcsapatok, Puskás Akadémia: 19 Hegedűs L. – 25 Nagy Zs., 5 Meissner, 26 Hadzsiev, 99 Deutsch B. – 11 Slagveer, 8 Urblík, 6 van Nieff, 77 Gyurcsó – 30 Knezevic, 17 Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Paksi FC: 19 Holczer – 11 Osváth, 6 Szélpál, 32 Kelemen D., 30 Szabó J. – 18 Balogh B., 22 Windecker – 10 Haraszti Zs., 71 Szakály D., 42 Könyves – 9 Hahn. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.