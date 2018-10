Egy lépés választja el a történelmi tettől a KSC-t

Szabó Noémi szakmai és sportigazgató szerint nem lehetetlen küldetés a KSC számára, hogy Franciaországban megőrizze az első meccsen megszerzett előnyét és bejusson az Euroliga csoportkörébe.

Hárompontos különbséggel, 71–68-ra nyerte meg az Euroliga-selejtező odavágóját az Atomerőmű KSC Szekszárd női csapata, amely holnap este (kezdés: 20 óra) a Villeneuve d’Ascq otthonában kivívhatja az Euroliga csoportkörébe kerülést.

„Érdekes mérkőzés volt a hazai találkozónk, voltunk a pokolban és a mennyben is, végül sikerült egy minimális előnyt kiharcolnunk – fogalmazott a szekszárdi klubvezető. – Az ellenfél a mérkőzés elején vezetett már 13 ponttal, a harmadik negyedben pedig mi álltunk jobban 17 ponttal, végül három maradt meg belőle. Nagy dolog a győzelem, hiszen egy rendszeres Euroliga-szereplő csapat ellen értük el. Most újra itt a nagy lehetőség. Tavaly a Montpellier ellen nem sikerült kivívnunk a továbbjutást, most azon leszünk, hogy sikerüljön. Nem ülhetünk azonban rá az előnyünkre, de ezt jól tudja az edzői stáb is. Djokics Zseljko vezetőedző és Borisz Maljkovics másodedző kielemezte az első mérkőzést, elmondták a lányoknak, hogy mire kell odafigyelniük, miben kell javulniuk, hogy sikeresek legyünk. Talán nem kell mondanom, hogy ez egy óriási esély, egy óriási lehetőség a csapat és a klub számára is, mindent megteszünk azért, hogy a párharc végén mi örülhessünk. Tavaly a lengyel Wroclawtól hazai pályán öt ponttal kikaptunk itthon az Európa Kupában, a visszavágón viszont kiharcoltuk a továbbjutást. Erre építhetünk a mostani találkozón is. Nem lehetetlen a küldetés!” – nyomatékosította Szabó Noémi.

Euroliga-selejtező, visszavágó. Villeneuve d’Ascq–Atomerőmű KSC Szekszárd. Villeneuve d’Ascq, Le Palacium, szerda, 20 óra. Vezeti: edro Coelho (portugál), Kate Webb (angol), Sonia Teixeira (portugál).

KÖZVETÍTÉS! A francia klub ígérete szerint a találkozót élőben közvetítik internetes oldalukon, amelyet portálunk is átvesz, így a szekszárdi klub drukkerei is láthatják majd a visszavágót.

Vagy ez, vagy az Az Euroliga-selejtezők közül a többi párharc már véget ért, az A-csoportba, ahová sikere esetén a KSC Szekszárd is kerülne, az orosz Nagyezsda jutott be, miután négypontos összesítéssel legyőzte a török Cukorova Basketbol együttesét. Az oroszok az első meccsen Törökországban 60–58-ra győztek, a visszavágón pedig 76–74-es sikert arattak. Az A-csoportban a címvédő orosz Jekatyerinburg, a cseh USK Praha, a francia Bourges, az olasz Famila Schio, a belga Castors Braine és a lengyel Polkowice szerepel még. Ha a szekszárdiak sikerrel veszik a párharcot, akkor október 24-én, jövő szerdán hazai pályán az orosz Jekatyerinburgot látják majd vendégül történetük első Euroliga-főtáblás meccsén. Amennyiben a KSC nem tudja kiejteni francia riválisát, akkor az Európa Kupa H-csoportjába kerül. Itt a tavalyról jól ismert cseh Nymburk, a szlovák Ruzomberok és a szlovén Celje lenne Studer Ágnesék ellenfele. A csoportkör küzdelmei ugyancsak október 24-én kezdődnének a szekszárdiak számára, s szintén hazai pályán játszanának a ZKK Cinkarna Celjével. A pontos kezdési időpontok mindkét esetben egyeztetés után dőlnek el.