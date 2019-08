Egy lépést szeretne tenni előre az új szezonban az Atomerőmű

Hétfőn edzésbe állt a négyszeres magyar bajnok és négyszeres kupagyőztes Atomerőmű SE férficsapata. A vezetőedző, Dzunics Braniszlav már most a teljes kerettel dolgozhat.

Mosolyogva, kisimult arccal sétáltak be a Gesztenyés úti csarnok parkettjére az Atomerőmű SE kosarasai. Kovács Ákos Eilingsfeld Jánossal sztorizgatott, az előző szezon légiósai közül egyedüliként visszatérő Shannon Evans pedig az egyik újonccal, Franklin Howarddal viccelődött. Dzunics Braniszlavnak is jókedve volt, ami nem is csoda, hiszen régen jutott ennyi ideje a pihenésre.

„Szinte egész Montenegrót körbeutaztuk a nyári szünetben – fogalmazott az otthonában töltődő szakember. – Régen pihentem ennyit. Persze azért belefért egy kis edzőképzés is, illetve a légiósokat is ki kellett választanunk. Az, hogy jól döntöttünk-e, pár héten belül ki fog derülni. Viszonylag korán összeállt a keretünk, így mindenki ugyanazt a munkát tudja elvégezni, senkinek sem lesz lemaradása, senkinek sem kell időközben bekapcsolódni egy, már zajló felkészülésbe. Úgy adódott, hogy négy amerikait választottunk ki, kíváncsi vagyok, hogy ez javít-e a kohézión. Jó magyarokat is sikerült igazolnunk, köztük azt a Lóránt Petit, akitől sokat remélek” – fogalmazott a tréner.

Apropó Lóránt Péter! A 33 éves center nagy fogásnak tűnik, régen igazolt már ilyen jónevű magyar kosarast az ASE. „Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ezt nem csak az udvariasság mondatja velem – kezdett bele Lóránt Péter. – Bánéval (Dzunics Braniszlavot hívják így kosaras berkekben – a szerk.) régóta ismerjük egymást, Fehérváron és a válogatottnál is dolgoztunk együtt. Korai még arról beszélni, hogy mire lehetünk képesek, de abban azért bízom, hogy egy lépést sikerül tennünk előre a tavalyi szezonhoz képest” – mondta a 206 centis magasember, aki a Körmenddel és a Szolnokkal is bajnok volt, az Olajjal és az Alba Fehérvárral pedig Magyar Kupát nyert korábban. Ha valóban sikerülne egy lépést tennie előre az ASE-nak, az mindenkit boldoggá tenne. Legutóbb ugyanis már ott voltak a nyolcban, de a négyhez, az elődöntőhöz talán éppen ez a kis lépéske hiányzott. „Lekopogom, az egészségem rendben van, nagyon várom már a bajnoki szezont, szeretném jó játékkal hozzásegíteni a csapatot a célok eléréséhez” – tette hozzá Lóránt Péter.

A többieknél jóval vidámabban érkezett Kovács Ákos, akinek a nyáron bekötötték a fejét, így már nős emberként vehette kézbe a labdát.„Júliusban megnősültem – újságolta boldogan az irányító. – A nyár eleje ráment az esküvő szervezésére, a második felében viszont már jutott idő a pihenésre is. A párommal és a családdal is eltöltöttünk jó pár napot a Balatonon. A nászútra most nem volt időnk, de jövőre bepótoljuk” – mondta, hozzátéve, hogy már nagyon várta, hogy elkezdődjön a közös munka.

„Az utolsó hetekben már külön edzéseket végeztem, hiányzott a kosárlabda, hosszú volt a nyár – tette hozzá. – Azt gondolom, hogy jó csapatunk lesz, remélem, idén nem lesznek olyan gondjaink, mint tavaly, amikor cserélgetni kellett a légiósokat. Lóránt Peti érkezése erősítést jelent, az amerikaiaktól pedig azt várom, hogy kellően motiváltak lesznek” – zárta Kovács.

A szakosztályvezető, Tóth János is bizakodó a rajt előtt. „Azzal az elánnal, amivel nekivágtunk az új szezon szervezésének, sokat elérhetünk – mondta az edzést végignéző Tóth János. – Kovács Ákossal, Eilingsfeld Jánossal és Lóránt Péterrel erős magyar magunk lesz, s abban is bízom, hogy Bánéval jó légiósokat választottunk ki. Franklin Howard és Jeremy Harris egyelőre próbajátékon van, nekik két hetük van a bizonyításra. Az orvosi vizsgálatokon túl vagyunk, egyelőre minden biztató” – mondta.