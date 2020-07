Egy nap, két edzőmeccs, kilenc gól

Továbbra is hibátlan felkészülési mérkőzései alatt a Paksi FC, amely a Budaörsnek ötöt, a Pécsi MFC-nek négyet gurított a hétvégén. Mindkét találkozónak volt érdekessége.

A múltból ismert kettős rangadót tartott szombaton a tizenötödik élvonalbeli szezonjára készülő Paksi FC, amely lejátszotta harmadik és negyedik felkészülési mérkőzését is.

Előbb a másodosztály legutóbbi tizenegyedik helyezettjét, a Budaörsöt fogadták a zöld-fehérek, mely ellen bemutatkozott a héten szerződtetett Hegedüs Lajos. A harminckét éves kapus debütáló mérkőzésén rögtön megúszta kapott gól nélkül, míg elöl a vendégcsapat edzőjének, Bognár Györgynek a fia, István remekelt: az MTK Budapesttől érkező játékmester két gólja mellett Hahn Jánosnak és Böde Dánielnek is kiosztott egy-egy gólpasszt, a paksiak pedig 5–0-ra győztek.

Paksi FC–Budaörs 5–0 (2–0). Paks: Hegedüs L. (Borsos, 70.) – Osváth, Szélpál, Lorentz, Debreceni (Molnár D., 20.) – Sipos G. (Vas, 70.), Bognár I., Bertus – Haraszti (Szendrei, 65.), Böde, Hahn. Gólszerzők: Böde (45., 85.), Bognár I. (49., 67.), Hahn (14.).

Pikantériája a Pécsi MFC elleni találkozónak is volt. Az NB II-be feljutó gárda kispadján ott ült Bartha László, aki tíz év elteltével a napokban búcsúzott el Pakstól. A találkozó mégsem róla és a mecsekaljai csapatról szólt, sokkal inkább az atomvárosi fiatalokról. A hajtós, brusztolós, durvaságát tekintve néha még az edzőmeccs jellegét is felülmúló mérkőzésen (emiatt Windecker József, Vas Gábor és Kulcsár Dávid is megsérült, komolyságát egyelőre nem tudni) a 17 éves Szendrei Ákos duplázni tudott, de Osztermájer Gábor a támadóval egykorú Vast is dicsérte a találkozót követően.

Paksi FC–Pécsi MFC 4–1 (2–0). Paks: Rácz G. (Holczer, a szünetben) – Kulcsár D. (Szendrei, a szünetben), Lenzsér, Gévay, Szabó J. – Nagy R. (Debreceni, 80.), Balogh B., Szakály D., Windecker (Vas, 15.) – Ádám M., Sajbán Máté. Gólszerzők: Szendrei (55., 78.), Szakály D. (26., 11-esből), Ádám M. (31.), illetve Tihanyi (85.).

Borítóképünk a Pécsi MFC elleni meccsen készült