Egy ponttal indította a szezont az UFC

Nem nyert, de nem is kapott ki a Szekszárdi UFC az NB III-as bajnokság tavaszi nyitó fordulójában. Dienes Pál gárdája hazai pályán gól nélküli döntetlent ért el a vendég FC Dabas ellen a Közép csoport 18. fordulójában.

Az elmúlt napok komolyabb esőzései nyomot hagytak a szekszárdi sporttelepen, a víztócsákkal tarkított pálya nem könnyítette meg a játékosok dolgát. Folyamatos játékot emiatt nem is igazán láthattak a nézők, egy-egy megindulástól eltekintve inkább a küzdőszellem dominált a találkozón, a csapatok derekasan gyűrték egymást. A szekszárdiaknak így is megvolt az esélyük a győzelemre, de a döntetlen igazságos eredménynek mondható – számolt be a találkozóról a klub internetes oldala.

NB III, Közép csoport, 18. forduló

Szekszárdi UFC–FC Dabas 0–0

Vezette: Bana (Perák, Nagy M.).

Szekszárd: Mityók – Rácz F., Dudás, Zachán, Füredi – Kesztyűs M. (Vituska I.), Forró A., Budai, Fejős Á. (Arena Á.) – Márton E. (Királyházi), Péter A. Vezetőedző: Dienes Pál.

Dabas: Czuczi – Földes M., Eördögh, Márton D., Fritz A. – Molnár P. (Vladul), Lévai – Fitos L., Erős R., Biró Á. (Sándli)– Popov (Takács K.). Vezetőedző: Szabó István.

Kiállítva: Lévai a 87. percben.

Jók: Dudás, Zachán, Forró, Márton E.

Dienes Pál: – Elsősorban a két csapat csapat harcosságát és küzdőszellemét lehet dicsérni. Közelebb álltunk a győzelemhez.

További végeredmények: Szentlőrinc–Dunaújváros 0–0, Taksony–PMFC 1–1, Rákosmente–Bp. Honvéd II 0–2, Monor–Kecskemét 2–1, Kelen–Iváncsa 0–1, Kozármisleny–Dunaharaszti 1–0, Dabas-Gyón–Szabadkikötő 2–1.