Egy remek sorozat biztosan megszakad majd Bátaszéken

Két veretlen együttes vívja a megyei I. osztályú focibajnokság hétvégi fordulójának rangadóját. A Bátaszék SE a Tamási 2009 FC-t látja vendégül szombaton.

A szezon eddigi eredményeit tekintve a legnagyobb rangadó következik a hétvégén a megye egyben. A Bátaszék SE meggyőző teljesítménnyel éllovas, Szőcs Lázár gárdája mind az öt mérkőzését megnyerte, s csak a legutóbbi fordulóban, a bonyhádiaktól kapott gólt először. Egészen pontosan 416 perc után vették be először Klézl Tamás kapuját, de a százszázalékos mérleg így is megmaradt, s a bátaszékiek célja, hogy továbbra is megőrizzék azt. A Tamási 2009 FC ellen azonban egyáltalán nem lesz könnyű dolguk Gábor Gergőéknek. A látogatóké a mezőny másik olyan csapata, amelyik még nem veszített, igaz, hogy idegenben még csak egy alkalommal szerepelt (Dombóváron 2–1-re győzött).

– Bonyhád ellen egy kis hullámvölgybe kerültünk, de megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, mert gyengébb játékkal is nyerni tudtunk – mondta Dobra Benjamin, a bátaszékiek védője. – Szombaton egy újabb rangadó vár ránk a Tamási ellen, de mi leszünk hazai pályán, s azt gondolom, hogy meg is szerezzük majd a hatodik idénybeli győzelmünket. A tamásiak Jammeh Haruna személyében egy kiváló támadót veszítettek, nélküle nem ugyanolyanok, mint vele. Jó hangulatúak az edzéseink, ki vagyunk éhezve az újabb sikerre, szeretnénk minél tovább nyújtani a győzelmi sorozatunkat – zárta.

– A hat meccsen elért négy győzelmünk és két döntetlenünk önbizalmat adott nekünk, magabiztosak vagyunk – mondta Farsang Patrik, a tamásiak támadója. – Bátaszékre is úgy utazunk, hogy szeretnénk nyerni, mert a bajnoki cím megszerzése a célunk. Most nagy lépést tehetnénk ez irányba. A védekezésünk rendben van, s bár több gólt is rúghattunk volna, szerintem nem lehet panasz az eredményeinkre. Hosszú térdsérülésből jöttem vissza, de már egyre jobb állapotban vagyok, és nagyon várom a rangadót – fogalmazott.

Megyei I. osztály, a 8. forduló programja. Október 10., szombat: Bátaszék SE–Tamási 2009 FC 15, Bonyhád Völgység LC–Kakasd SE (Szászváron játsszák) 15, Dombóvár FC–Gerjeni SK (Ifjúsági Sporttelep) 15. Október 11., vasárnap: Tevel Medosz SE–Dunaföldvár FC 15.

Megyei I. osztály, az állás 1. Bátaszék 5 5 0 0 17–2 15

2. Tamási 6 4 2 0 12–5 14

3. Gerjen 6 4 1 1 11–7 13

4. Bölcske 7 3 2 2 14–12 11

5. Bonyhád 5 2 0 3 19–15 6

6. Tevel 5 2 0 3 12–9 6

7. Kakasd 6 2 0 4 14–15 6

8. Dombóvár 6 1 1 4 4–14 4

9. Dunaföldvár 6 0 0 6 5–29 0

A Bátaszékből hárman kerültek be, a Dombóvár, a Bonyhád és a Tamási két-két futballistát ad a szerdán teljessé vált első forduló válogatottjába

A Dombóvár és a Bölcske szerdán lejátszotta az első fordulóból elhalasztott bajnokiját. Az 1–1-es döntetlent hozó találkozóval teljes lett a nyitó forduló eredménysora, így lapunk elkészíthette a forduló válogatottját. A nyitó körben a Bonyhád Völgység LC 9–2-re verte meg a Dunaföldvár FC-t – ez volt a völgységiek első bajnoki mérkőzése a szászvári albérletben –, a Bátaszék SE nagy csatában, a csereként beküldött Aladics Dániel duplájának köszönhetően fektette két vállra az újonc Gerjeni SK-t (2–0), a Tamási 2009 FC pedig jó kezdéssel alapozta meg a Kakasd SE elleni 3–1-es sikerét, amelyet a vendégek feltámadása után a meccs utolsó harmadában tett biztossá. A Tevel csapata szabadnapos volt a rajton.

A forduló válogatottjába a Bátaszék SE három játékost is ad, a duplázó Aladics mellett a kapus, Klézl Tamás és a védő, Kertész József került be. A bölcskeiek ellen remekül helytálló Dombóvárt Tieger Endre és a gólszerző Bedő Lázár képviseli. A Bonyhádból szintén két játékos került be: a triplázó Pap Roland és a két gólt szerző fiatal Kaufmann Bence. Ahogy a Tamásit is ketten képviselték: a remek teljesítményéért és góljáért egy helyi szponzortól órát is kapó Orosz Ádám és a középpályás Szekeres Dániel.

Egy-egy futballistát adott a nyitókör válogatottjába a Kakasd, valamint a Gerjen, Márk Attila és a Bp. Honvédban nevelkedett Kófiás Áron került be még a tizenegy közé.

Borítóképünk archív felvétel