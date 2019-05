Egy verzió van: nyerni kell ma este az ASE-nak!

A negyeddöntős párharcok harmadik találkozóit játsszák ma este a férfi NB I-ben. Az Atomerőmű SE tévés meccset vív Szolnokon (18 óra, tv: M4 Sport), s csak abban az esetben folytathatja, ha nyer a Tisza-parti csarnokban.

Az eddigi két meccs rendkívül nagy csatában dőlt el: Szolnokon 83–80-ra, Pakson 103–97-re nyert az Olaj, de mindkét találkozóban benne volt a paksiak sikere is.

Különösen most kedden, amikor a második félidőben már tízzel is vezettek (23. perc: 53–43), ráadásul Luksa Andric végleges kiállítása miatt lélektani fölényben is voltak Kovács Ákosék.

Mégsem sikerült győzni, és egyenlíteni, mert a végjátékban higgadtabb volt az Olaj, amelyben ráadásul remekelt Vojvoda Dávid, aki 36 pontig jutott, s kis túlzással egyedül nyerte meg a második összecsapást a címvédőnek.

A további negyeddöntők: Körmend–Sopron (2–0), Falco KC–Kecskemét (2–0), Pécsi VSK–Jászberény (2–0).