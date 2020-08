Egyéni csúccsal lett aranyérmes Böndör

Hat éremmel tértek haza megyénk atlétái a Junior és Utánpótlás Országos Bajnokságról. A fővárosi Ikarus pályán a dobogós helyezésekhez jó eredmények is társultak az esőszünetekkel tarkított versenyen.

Az AC Bonyhád és a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sikertörténete tovább folytatódott a múlt hétvégén, a kiváló körülmények között készülő és tanuló sportolók sikeresen képviselték korosztályukat a bajnokságon. Böndör Márton rúdugró június végén a járvány utáni első versenyen átjutott az ötméteres álomhatáron, azóta azonban több versenyen sem sikerült megismételni ezt az eredményt – egészen vasárnap estig, amikor is kiváló versenyzéssel – a 490 centis magassággal megharcolva – 501 centiméteres, nagyszerű, új egyéni csúccsal junior országos bajnoki címet szerzett.

Scheidler Géza tanítványa már a bajnokság szombati napján is dobogóra állhatott, befutó embere volt a 4×100 méteres junior váltónak, amelyben Márton Ferenc kezdett, Balogh Péter futotta a felső egyenest, Szabó Máté a felső kanyart. A Ferenczi Imre által felkészített junior férfi váltó 44,31-es időeredménnyel a második helyen végzett.

Balogh Péternek is ez már a második érme volt a szombati napon, hiszen a 110 méteres gátfutás döntőjében – még a nagy zuhé előtt – új egyéni csúccsal harmadik helyen száguldott át a célvonalon egy nagyon szoros versenyben. Kocsis Kata az egyetemi tanulmányok idején is hű maradt nevelőegyesületéhez. Edzőjével, Csábrák Jánossal kicsit rövidítettek az elmúlt években megszokott távokon. Az ötlet eredményesnek bizonyult: a bonyhádiak középtávfutója az U23-as női mezőnyben szintén új egyéni csúccsal lett ezüstérmes.

A Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztályának ezen a hétvégén is Szemerei Levente szállította az érmeket, és ezúttal is ezüstökből. Szőke Gergő tanítványa kedvenc számában, a 3000 méteres akadályfutásban állt rajthoz. Szinte a verseny teljes egészében egyedül futott, rendületlenül küzdve le az akadályokat és a vizes árkot hét és fél körön keresztül. Második helyét semmilyen veszély nem fenyegette. Ötezer méteres síkfutásban az ezüstérem elhódításához már szükség volt az első éves U23-as versenyző hajrájára is.

Eredmények. Férfiak, U23. 5000 m: 2. Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 15:10,10 perc. 3000 m akadály: 2. Szemerei Levente 9:18,12 p. Magas: 4. Matos Dániel (AC Bonyhád) 195, 5. Angyal Balázs (Szekszárd) 190 cm. Junior. 100 m: 6. Bíró Dávid (DOVASE) 11,14 mp. 110 m gát: 3. Balogh Péter (Bonyhád) 14,38 mp. Magas: 5. Márton Ferenc (Bonyhád) 190 cm. Rúd: 1. Böndör Márton (Bonyhád) 501…, 4. Scheidler Dávid (Bonyhád) 430 cm. Távol: 6. Szabó Máté (Bonyhád) 635 cm. Kalapács: 6. Lipők Dávid (Tamási TAM-BAU AC) 59,68, 7. Jankó Dominik (Tamási) 52,04 m. 4×100 m: 2. AC Bonyhád (Márton, Balogh, Szabó, Böndör) 44,31 mp.

Nők. 800 m: 2. Kocsis Kata (Bonyhád) 2:14,43 p.

A hosszú hétvégén Debrecenben az ifjúsági korosztály bajnokságával folytatódik a szabadtéri szezon.