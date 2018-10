Egylabdás meccset buktak el

A szezon eddigi legszorosabb meccsét játszotta a Knipl Kft. Bonyhádi KSE, amely szinte végig előnyben volt, a végjáték mégis a Vasasnak sikerült jobban.

A kezdő lendületet Nagy Bence triplája adta meg a bonyhádiaknak, akik legnagyobb előnyüket az első negyedben gyűjtötték össze (11–3, 21–13). Az évekig a Völgység fővárosában pattogtató Faragó Péter együttese azonban a félidő végére utolérte a hazaiakat, a nagyszünet után a mérkőzésen először a vezetést is átvették (22. p.: 39–40). A hajrához váltott vezetéssel mentek a felek, amiből végül a jobban koncentráló angyalföldiek kerültek ki győztesen.

„Egylabdás mérkőzés volt, de ezt is valakinek meg kellett nyerni, sajnos nem mi jöttünk ki szerencsésebben a végjátékból – mondta Morgen Frigyes, a bonyhádiak edzője. – Ezúttal a védekezésre helyeztük a hangsúlyt, amivel nem volt gond. Volt viszont 17 eladott labdánk, de a vereség oka sokkal inkább az 58 dobott pont, amivel itthon és idegenben sem lehet győzni. Ebből a szempontból hiányérzetem van, ugyanakkor gratulálok a csapatnak, mert olyan mentalitással játszott, amiből lehet építkezni. Jól esne a srácoknak egy győzelem, ahogy a szurkolóknak is, akik nem hagynak minket cserben. Hálásak vagyunk nekik ezért, és azért is, mert belehajszoltak minket egy ilyen mérkőzésbe.”

Férfi NB I/B, Piros csoport, 6. forduló



Knipl Kft. Bonyhádi KSE–Vasas Akadémia 58–61 (28–23, 10–15, 12–12, 8–11)

Bonyhád, V.: Radnóti, Gelencsér, Maár

Bonyhád: Somogyfoki P., Nagy B. 5/3, Baki 22/6, Tömösváry 9, Dorogi 7/3. Csere: Somogyfoki Sz. 10/3, Buday-Sántha 3/3, Jakab M. 2, Ugrinics, Kis M.

A bonyhádiak szerdán a kaposvári Mágusok-Zrínyi KK vendégei lesznek a Hepp-kupa harmadik fordulójában, a bajnokságban pedig jövő csütörtökön (november 8.) a Nyíregyháza Blue Sharks-hoz látogatnak.

Férfi NB I/B, Piros csoport 1. Veszprém 6 6 0 600–426 1.00

2. Oroszlány 6 5 1 569–421 0.92

3. MAFC 6 5 1 519–447 0.92

4. Bp. Honvéd 5 4 1 389–345 0.90

5. BKG-Príma 6 4 2 533–435 0.83

6. Nyíregyháza 6 4 2 461–441 0.83

7. Vasas Akad. 6 4 2 445–437 0.83

8. Budafok 6 3 3 502–478 0.75

9. Miskolc 6 3 3 457–452 0.75

10. Nagykőrös 5 1 4 359–491 0.60

11. Békés 6 1 5 443–558 0.58

12. PVKS Kronosz 6 1 5 413–554 0.58

13. Törökbálint 6 0 6 405–469 0.50

14. Bonyhád 6 0 6 367–508 0.50