Egymás után másodszor nyertek Morgenék

Sorozatban második sikerét aratta az NB I/B Zöld csoportban a Knipl Kft. Bonyhádi KSE, miután Szolnoki Olajbányász U23 vendégeként nyert. A 76–72-es siker az első idegenbeli győzelme volt a völgységieknek.

Ahogy az előző fordulóban a Tiszaújváros, úgy most a szolnokiak ellen is szinte végig vezetve húzta be a meccset a BKSE. Pallai Tamás 2 + 1-ével még a hazaiak vezettek, de egy 18–0-s sorozattal meglépett ellenfelétől a völgységi gárda. A második félidő elején már 22 pont is volt a vendégek előnye (25–47), a vége mégis szorosan alakult. Az A-csoportos gárda kispadjáig eljutó Csák Bence és Taiwo Samuel vezérletével két egységre jött fel a vendéglátó (72–74), de Maskaljevic Patrik sikeres büntetőzésével behúzta a meccset a BKSE.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 8. forduló

Szolnoki Olajbányász U23-Knipl Kft. Bonyhádi KSE 72–76 (7–20, 13–18, 18–17, 34–21). Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, v.: Lengyel Á., Menyhárt F., Sörlei A. Bonyhád: Pupp 12, Maskaljevic 8, Gébert 10/6, Somogyfoki Sz. 8, Dorogi 20. Csere: Tömösváry 9/6, Ugrinics 4, Csobán 3/3, Jakab M. 2. A Szolnok legjobb dobói: Pallai 22/6, Frank Á. 13/3, Taiwo 10.

A bonyhádiak szerdán, 18 órától az előző idényben hozzájuk hasonlóan még a Piros csoportban szereplő Békést fogadják.