Egymásért fognak harcolni

Szabó Fanni azt mondja, nyerni mennek Sopronba. Az Atomerőmű KSC Szekszárd bedobója szerint harcos játékkal meglephetik a bajnoki cím fő favoritját.

Tizennyolc pontot (közte három triplát) vágott be a Vasas Akadémia otthonában 90–63-ra megnyert szerdai bajnokin Szabó Fanni, aki a PEAC-Pécs elleni kétpercnyi játékidőhöz képest ezúttal 17 percet kapott Djokics Zseljkótól, a KSC vezetőedzőjétől.

„Minden meccs más, soha nem lehet tudni, hogy egy játékos mennyi percet kap edzőjétől – mondta a szekszárdiak 26 éves kosarasa. – Azért dolgozom az edzéseken, hogy minél több időt játszhassak, örülök, hogy a Vasas otthonában sok lehetőséget kaptam, igyekeztem élni vele. Az első két bajnokinkat megnyertük, jó hangulatban utazhatunk a Sopron Basket otthonába. Egy igazi rangadó vár ránk, a Sopron egy nagyon erős csapat, ezt a Győr elleni bajnokijukon is bizonyították. Mezőnyposztokra jó játékosokat igazoltak, olyan amerikaiakat, akik a WNBA-ben játszottak, s több poszton is bevethetők. Fel fogunk készülni rájuk, az edzéseken gyakoroltuk, hogy miként tudjuk megfékezni őket. Nincs gyenge pontjuk, de nem is ezeket keressük. Harcosan, nagy akarással, egymásért küzdve fogunk pályára lépni, nagyon da fogunk figyelni a védekezésünkre és a támadójátékunkra. Ha így lesz, akkor lehet esélyünk a győzelemre” – mondta Szabó Fanni.

A szekszárdi klub ötven belépőt kapott a soproniaktól, amelynek már a java elfogyott. A klubvezetéstől kapott információk szerint szombat délelőtt még érdemes írni az [email protected] címre azoknak, akik csak a meccs napján döntik el, hogy szeretnének-e elutazni a rangadóra. A klub mindenkinek válaszol a levelére. Fontos tudni, hogy szigorú beléptetés lesz, maszkot mindenképpen viselni kell, és a távolságot is be kell tartani a lelátón.

Ők kezdhetnek a ma esti rangadón

Tippmix Női NB I, 3. forduló. Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd. Sopron, Novomatic Aréna, szombat, 18 óra (tv: M4 Sport). Vezeti: Győrffy P., Lengyel Á., Sörlei A.

A várható kezdőötösök, Sopron Basket: Fegyverneky, Williams, Varga A., Brooks, Határ. KSC Szekszárd: Studer Á., Miklós M., Bálint R., Skorics, Goree.