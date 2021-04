Egységben az erő a fontos bajnoki mérkőzések előtt

Kezd kiegyenesedni az NB III-as Szekszárdi UFC, amely az előző három meccséből kettőt megnyert, vasárnap pedig 2–2-re végzett az éllovas Kecskeméti TE vendégeként. A kapitány, Arena Ármin szerint most mindenki egyet akar, s ez magával hozza a jó eredményeket.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

– Engedje meg, hogy gratuláljak nemcsak a győzelemhez, de a találatához is!

– Köszönöm szépen magam és a csapat nevében is – felelte Arena Ármin, a Szekszárdi UFC védője, aki szép szabadrúgás-góllal járult hozzá a listavezető Kecskemét elleni bravúros vasárnapi döntetlenhez. – Nem szeretném, hogy nagyképűen hangozzék, meg aztán tudjuk, hogy a helyén kell kezelni egy-egy ilyen eredményt, de ezen a napon még a három pont megszerzése is benne volt a játékunkban. Persze nem akarok elégedetlenkedni, így is nagyon boldogok vagyunk.

– Olvastam az internetes oldalakon, hogy dicsérik önöket. Ezek szerint jól ment a játék?

– Azt gondolom, hogy az történt a pályán, amit előzetesen elterveztünk. Az elején hagytuk, hogy a kecskemétiek kezdeményezzenek, mi azzal számoltunk, hogy kontrákból tudunk majd veszélyeztetni. Ez jól is működött, mert vezettünk is, de a szünet előtt még ki tudtak egyenlíteni, aztán a második félidő elején át is vették a vezetést. Ezután feljebb toltuk a védővonalunkat, rájuk mentünk, ami láthatóan meglepte őket, mert talán azt hitték, hogy össze fogunk zuhanni. A hajrában teljesen megérdemelten egyenlítettünk ki, sőt mint említettem, a győzelem is benne volt a pakliban.

– Nagyon elkapták a fonalat, három meccsen hét pontot szereztek. Mi történt önökkel?

– Talán csak annyi, hogy mindenki átérezte a helyzet súlyosságát, és így állt hozzá ezekhez a mérkőzésekhez. A szezon elején nem úgy alakultak a dolgaink, ahogy azt szerettük volna, de aztán sikerült behúznunk a Vác, majd pedig a Hódmezővásárhely elleni találkozókat (előbbit otthon, utóbbit idegenben múlták felül 1–0-ra – a szerk.). A két győzelemnek köszönhetően kellő önbizalommal utazhattunk a listavezetőhöz. Persze azt is ki kell emelnem, hogy hétről hétre, meccsről meccsre egyre jobban összekovácsolódott a társaság, erőnlétileg is jók vagyunk, amit a hajrában elért góljaink is visszaigazolnak (Hódmezővásárhelyen a 88., Kecskeméten a 83. percben találtak be – a szerk.), s nem mellékesen egyre inkább megérti mindenki, mi az, amit vezetőedzőnk, Turi Zsolt viszont szeretne látni tőlünk a pályán.

– Még tizenegy forduló van vissza a szezonból, a sorsolásuk jónak mondható. Mit gondol, bennmaradnak?

– Azért dolgozunk, hogy jövőre is NB III-as csapata legyen Szekszárdnak. A következő pár bajnoki vízválasztó lesz ebből a szempontból. Vasárnap fogadjuk az ESMTK-t, aztán jönnek az úgynevezett „hatpontos” meccsek. Jövő szerdán a Dabas-Gyónhoz utazunk, majd jön hozzánk a Körösladány, és megyünk Taksonyba. Öt pontra vagyunk a bennmaradást jelentő tizenötödik helytől, ezeken a találkozókon nagyot léphetünk előre a tabellán, de akár le is szakadhatunk az előttünk állóktól. Most úgy érzem, hogy nagyon egységesek vagyunk, jó a hangulat, megfelelő köztünk a kommunikáció, és mindenki egyet akar: megnyerni az előttünk álló meccset.

NB III., Középcsoport, az állás

1. Kecskemét 27 19 5 3 68–21 62 2. Iváncsa 27 17 7 3 50–22 58 3. Dabas 27 16 8 3 49–21 56 4. Ferencváros II. 27 16 7 4 55–21 55 5. Bp. Honvéd II. 26 14 4 8 49–38 46 6. Kozármisleny 27 12 6 9 48–42 42 7. ESMTK 27 11 9 7 47–35 42 8. Monor 27 11 8 8 46–40 41 9. Dabas-Gyón 27 12 4 11 35–29 40 10. Paksi FC II. 27 10 8 9 39–37 38 11. Újpest II. 27 9 10 8 44–38 37 12. Dunaújváros 27 10 2 15 39–42 32 13. Rákosmente 27 9 5 13 27–35 32 14. Vác 27 8 8 11 37–39 32 15. Taksony 27 8 7 12 43–44 31 16. H.vásárhely 27 8 3 16 33–54 27 17. Szekszárd 27 7 5 15 26–46 26 18. Körösladány 26 6 7 13 34–44 25 19. Szeged 27 4 5 18 19–65 17 20. Majos 27 1 4 22 16–91 7

Ez történt a kecskeméti találkozón NB III, Közép csoport, 27. forduló.

Kecskeméti TE–Szekszárdi UFC 2–2 (1–1). Kecskemét, Széktói Stadion. V.: Maml Z. (Szabó D., Dobosi D.).

Kecskemét: Mészáros D. – Grünwald, Károly B., Nagy I. (Szalai G., 84.), Tóth D., Koszó, Vágó, Puskás G., Popgeorgiev (Jakab D., 58.), Asztalos D. (Gábor L., 70.), Gál Sz. Edző: Gombos Zsolt.

Szekszárd: Pomozi – Németh K., Tratnyek., Arena Á., Béla D. (Péter A., 77.) – Horog, Lékó (Borbély Á., 65.), Rácz Á., Aszalós – Budai D., Wirth. (Mayer, 57.). Edző: Turi Zsolt.

Gól: Asztalos (44.), Károly B. (47., 11-esből), illetve Arena Á. (39.), Mayer (83.).

Turi Zsolt: – Ehhez a remek teljesítményhez az kellett, hogy a fiúk elhiggyék, ők is vannak olyan jó játékosok, hogy bárki ellen sikeresek lehetnek.

Borítóképünkön: Arena Ármin (balról) csapatkapitányhoz méltón fogja össze a fiatal szekszárdi együttest