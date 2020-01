Egyszer már véghez vittek egy csodát a szekszárdiak

Tizennyolc pontos hátrányt kellene ledolgoznia az Atomerőmű KSC Szekszárdnak a spanyol Lointek Gernika Bizkaia ellen az Európa-kupa nyolcaddöntőjének mai (18 óra) visszavágóján.

A sportban nincs lehetetlen, ezt a KSC Szekszárd csapata is bizonyította már a múltban. Djokics Zseljko együttese az Európa-kupa 2018/2019-es szezonjában például 17 pontos (!) idegenbeli hátrányból fordította a maga javára a lengyel Artego Bydgoszcz elleni párharcot. Akkor az odavágón 77–60-ra maradt alul a Szekszárd, a visszavágót azonban szenzációs játékkal 86–60-ra megnyerte, és bejutott a sorozat legjobb nyolc együttese közé.

Most is ez a tét, s a hátrány is hasonló. Az egyetlen bökkenő, hogy ez a Gernika egy bombaerős csapat, amely ellen sokkal, de sokkal több kellene, mint ami elég volt a lengyelek ellen. De mint tudjuk, a remény hal meg utoljára, s ismerve a szekszárdi sportcsarnok hangulatát, igazából nincs is mitől tartaniuk Studer Ágneséknek.

Persze ahhoz, hogy sikerüljön az újabb bravúr, mindenben előre kell lépnie a KSC-nek. Sokkal jobban kell védekezni, hiszen a 91 kapott pont nagyon sok (a nemzetközi porondon csak a Hatay tudott ennél többet dobni a szekszárdiaknak, a törökök két szezonnal korábban 96-ig jutottak), sokkal pontosabban kell dobni, higgadtabbnak kell lenni a palánkok alatt és a büntetőzésnél is.

„Sajnos nem koncentráltunk megfelelően az odavágón – mondta Szabó Noémi. – A 73 dobott pontunk jónak mondható, hiszen a Gernika átlagban 52-t kap az Ek-ban, de a védekezésünkkel voltak gondok. Nagyon erős ez a spanyol együttes, hazájuk bajnokságában másodikak, megkockáztatom, hogy a Sopronhoz hasonló játékerőt képviselnek, ha nem erősebbek.

Sok apró dolog hátráltatott bennünket, régi, csúszós labdákkal edzettünk és játszottunk, a csarnokban hideg volt, a hazai kispadot hőágyúzták, a miénket nem. Tavaly a lengyel Bydgoszcz ellen már véghez vittünk egy csodát, pedig akkor is csak kevesen hittek benne, hogy sikerülhet. Ha azt az arcunkat mutatjuk, amelyiket a Sopron ellen három negyeden keresztül, akkor lehet esélyünk. Számítunk fantasztikus közönségünkre, reméljük, hogy olyan pokoli hangulatot teremtenek, amilyet a baszkok teremtettek az odavágón” – zárta a szakmai és sportigazgató.

Emlékeztető

Európa-kupa, nyolcaddöntő, az 1. mérkőzésen.

Lointek Gernika Bizkaia–Atomerőmű KSC Szekszárd 91–73 (20–18, 26–14, 19–16, 26–25)

Gernika-Lumo, 800 néző. Vezette: Monteiro (portugál), Dominique (gibraltári), Boubert (francia).

Gernika: Ocete Castillo 10, DIETRICK 18/6, WOJTA 13/6, ARROJO 12/3, MILICS 21. Csere: Mazionyte 7/3, DIEZ 6/6, Lo-Sylla 4, Ariztimuno, Molina-Prados.

Szekszárd: Studer Á. 12/6, DOJKIC 14, MARSHALL 15/3, Ruzicková 7/3, McCall 4. Csere: Bálint R., KRNJICS 16, Theodoreán 5/3, Kiss V.