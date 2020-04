Egyszer még visszatérne Szekszárdra Teja Oblak

Egyszer még szeretne visszatérni Szekszárdra Teja Oblak, az USK Praha szlovén irányítója, aki a 2017/2018-as idényben erősítette a KSC-t.

Nagy kedvenc volt Szekszárdon a 29 éves Teja Oblak. A szlovén karmester remek teljesítménnyel lopta be magát a KSC-drukkerek szívébe, amikor két szezonnal korábban a tolnai megyeszékhelyen kosárlabdázott. A Magyar Kupában aranyérmes lett, a bajnokságban ezüstöt nyert, s a nemzetközi porondon is szép sikereknek volt részese a csapattal. Szekszárdról a cseh fővárosba, Prágába vezetett az útja – most az USK Praha nagy erőssége.

A Nemzeti Sportnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a KSC megpróbálta visszacsábítani.

„Igaz a hír, a Szekszárd érdeklődött irántam, de nemet mondtam – egyelőre… Mert egyszer még szeretnék ott játszani, az nem titok, ugyanis abban az egy idényben, amit ott töltöttem, nagyon jól éreztem magam, és rengeteg barátom lett” – fogalmazott, hozzátéve, hogy egyelőre még marad Prágában, mert az USK-val garantált számára az Euroliga-szereplés, s egy nagy siker is benne van a csapatban.

Oblak és klubja a szezon félbeszakításakor az élen állt a cseh bajnokságban, így őket hirdették ki bajnoknak, de ennek ebben a helyzetben nem igazán tudnak örülni.

„Remek évünk volt erős, egységes csapattal, amellyel az Euroligában is bejutottunk volna a négyes döntőbe, talán még a döntőbe is!” – szomorkodott Teja Oblak.

A koronavírus-járványt otthon, Szlovéniában vészeli át, sorozatokat néz, főz, takarít és sokat sétál.

„Nem félek, betartom a szabályokat, és várom, hogy mielőbb visszatérjen az élet a rendes kerékvágásba – folytatta Teja Oblak. – Bízom benne, hogy az emberiség tanul a tragikus következményekből, azaz a jövőben jobban törődik a világgal. Mert ha nem, akkor az ehhez hasonló betegségek megismétlődnek. Itt, Szlovéniában elég jól kezelik a helyzetet, a legtöbb városban kijárási tilalom van, nem lehet csoportosulni, maszkot és kesztyűt kell viselni. Gazdaságilag rendkívül megviseli az országot ez az időszak, de valószínűleg az egész világ megsínyli a járványt” – mondta.