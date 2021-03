Eilingsfeld a négybe igyekszik az ASE-val

Eilingsfeld János szerint az Atomerőmű SE a mostani szezonban visszatérhet a legjobb négy közé. A legutóbbi két siker nagy lendületet ad nekik.

– Még nem is gratuláltam önnek Benedek megszületéséhez! Milyen érzés immáron fiús apának is lenni?

– Fantasztikus! Nagyon boldogok vagyunk a feleségemmel, hogy a három és féléves kislányunk, Mínea mellé egy fiú is érkezett a családba – felelte Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE erőcsatára.

– Jó gyermek, hagyja az édesapját nyugodtan aludni?

– Nagyon jó gyermek, sokat alszik. Amúgy az éjszaka a feleségemé, Anitáé, én inkább napközben veszem ki a részem a teendőkből. A nővére is boldog, hogy lett egy öcsikéje, egész nap puszilgatja, el sem akarja engedni. Rendben az életem, most már csak a pályán kellenek a sikerek!

– Azért mostanság nincs oka a panaszra, hiszen két nagy rangadót is behúztak!

– Nagyon örülünk neki, hogy sikerült nyernünk Szombathelyen a Falco és itthon az Alba ellen is. Úgy érzem, végre kilábaltunk a hullámvölgyből, amibe kerültünk.

– Elég simán megnyerték mind a két meccset. Mi történt önökkel, hogy így megtáltosodtak?

– Nem történt semmi extra, csupán annyi, hogy ezeken a találkozókon végre sokat járattuk a labdát, és igazi csapatként tudtunk játszani. A szombathelyi bravúrgyőzelem nagy lökést adott, s tulajdonképpen a fehérváriakat is simán legyőztük, a végén az is belefért, hogy kiengedjünk egy kicsit. Bár hozzáteszem, a folytatásban ilyeneket nem szabad csinálnunk.

– Két találkozó van vissza az alapszakaszból, aztán jön a playoff. Számolgatnak, hogy hová futhatnak be?

– Persze, nézegetjük a tabellát. Ha mind a két hátralévő mérkőzésünket, a Szeged elleni idegenbelit és a Kaposvár elleni hazait be tudnánk húzni, akár a negyedik helyre is odaérhetnénk, ami azért is lenne fontos, mert pályaelőnyben kezdhetnénk a rájátszást. Persze ehhez az is kell, hogy a többi eredmény jól alakuljon számunkra, de ha mi megnyerjük a két találkozónkat, akkor tiszta lehetne a lelkiismeretünk, bárhol is zárunk a tabellán.

– Mit gondol, mire lehet képes ebben a szezonban az ASE?

– A Falco KC és az Alba Fehérvár ellen mutatott jó teljesítményünkből kiindulva szerintem nyugodtan kijelenthetem: benne van a csapatban, hogy visszatérjünk oda, ahová szeretnénk, a legjobb négy közé! Ha így lesz, azt gondolom, hogy elégedetten tekinthetünk majd vissza a mostani szezonra, de nemcsak mi, játékosok, hanem a szurkolóink is.