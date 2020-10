Elcsíptek egy pontot a listavezetőtől

Kétszer is vezetett az NB III Közép csoportjában egyedüliként veretlen Iváncsa ellen a Paksi FC második csapata, mely végül hazai pályán egy ponttal gazdagodott, s ezzel elmozdult a kiesést jelentő pozícióból.

Az első félidőben a vendégek játszottak veszélyesebben, három-négy nagy lehetőségük is volt, de az utolsó pillanatban hazai részről valaki mindig menteni tudott. A paksiak az első focira emlékeztető jelenetet a 27. percben mutatták be, amivel meg is szerezték a vezetést. Bal oldaluk sebezhetőségét a félidő hajrában kihasználva egyenlített az Iváncsa.

Szünet után jól kezdett a Kindl-csapat, mely az Ádám Martin buktatása miatt megítélt szabadrúgást gólra váltva ismét vezetést szerzett (ráadásul a védőt ki is állították). Emberhátrányban is fölényben játszott a listavezető, s egy könnyű góllal (négy védő közül az egy szem támadó fejelt a kapuba) pontot mentett.

NB III, Közép csoport, a 11. forduló

Paksi FC II–Iváncsa KSE 2–2 (1–1). Paks, v.: Dobai (Bereczki, Juhász L.). Paks II: Borsos – Delea, Grajzel, Szekszárdi, Debreceni (Görög, a szünetben) – Gyurkits (Budai I., a szünetben), Vas G., Bognár D. (Ribár, 65.) – Nagy R. (Kovács L., 79.), Ádám M., Máthé (Süvöltős A., 73.). Edző: Kindl István. Iváncsa: Prokop – Tóth Z. (Balogh L., 81.), Hujber (Villám, 49.), Varga B., Szellák (Vallejos, 68.), Aradi Cs., Cseszneki, Csaba D., Madarász, Domokos B., Gera D. (Suszter, 81.). Edző: Domján Attila. Gólszerzők: Ádám M. (27.), Nagy R. (49.), illetve Gera D. (40.), Csaba D. (59.). Kiállítva: Aradi Cs. (47.), Csaba D. (90.).

Kindl István, a Paks edzője: – Az elmúlt hetek leggyengébb játékát nyújtottuk. Ebben közre játszott, hogy jó csapat volt az ellenfél, de többet vártam játékosaimtól. Nem érdemeltünk egy pontnál többet, így az a bizonyos pohár félig van csak tele.