Élete nagy kalandjába vág bele a KSC tehetsége

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

Az Atomerőmű KSC Szekszárd fiatal tehetsége, Renczes Rebeka a albuquerque-i Új-mexikói Egyetemen kezdi meg felsőfokú tanulmányait, ahol a tanulás mellett a kosárlabda is kiemelt szerepet kap az életében.

– Végzős korom közeledtével egy dologban voltam biztos: a kosárlabdát és a tanulást is magas szinten szeretném folytatni – nyilatkozta a szekszárdi klub hivatalos honlapjának a 18. születésnapját márciusban betöltő Renczes Rebeka. – Ekkor jött látókörbe az amerikai álom. Az elköteleződést egy hosszú folyamat előzte meg, amely során sikerült több edzőt, egyetemet is alaposan megismerni. A választásom a University of New Mexicora esett, amely Albuquerque-ben található. Legfőképpen a kosárlabda miatt döntöttem az egyetem mellett. A csapatuk a Mountain West konferenciában játszik, amelyet előző idényben meg is nyertek. Az összesített rangsorban jelenleg az 59. helyen állnak a 343 divízió 1-es csapat közül. A keretet jövőre tizenkét-tizennégy játékos fogja alkotni, öt végzős mellett öt freshmannel (a magyar jelentése gólya, tanulmányait kezdő személy – a szerk.). Legtöbbjük amerikai, azonban van egy holland és egy török játékos is. Engem mindig is érdekelt az üzlet, a pénz világa, ezért business szakon fogok továbbtanulni. Nagyon izgatott vagyok, és kíváncsian várom az új kihívásokat – tette hozzá az irányító.

Renczes Rebeka a 2020/2021-es bajnoki évadban az élvonalban 9 mérkőzésen lépett pályára az Atomerőmű KSC-ben (ebből kétszer kezdőként), és 7,3 játékperc alatt 1,8 pontot és 1,6 gól­passzt átlagolt.

Az Amatőr Nemzeti Bajnokság Piros csoportjában szereplő KSC-ben ellenben már alapembernek számított, és 21 meccsen 31,3 átlagperc alatt 11,2 pontot, 4,7 gól­passzt, 4,2 lepattanót és 1,8 labdaszerzést jegyzett.

A felnőttek játékába is belekóstolt „Rebeka eredményes utánpótlás-karriert tudhat magáénak, de mindezeknél sokkal fontosabb, hogy ebben a szezonban a felnőtt csapatnál is aktív szerepet kapott, így testközelből tapasztalhatta meg, milyen egy európai szinten is magasan jegyzett együttesben dolgozni. Kívánjuk, hogy Amerikában is találja meg a számításait” – köszönt el Renczestől Szabó Noémi, a klub szakmai és sportigazgatója.

Borítóképen: Renczes Rebeka (balról) a tengerentúlon folytatja