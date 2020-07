Elfogytak a játékosok a felnőtt csapatból

Évtizedek után először nem nevezett felnőtt csapatot egyik NB-s bajnokságba sem a Tamási KC. A játékosok „elfogytak”, az utánpótlásgárdákat azonban elindítják a harmadosztályban.

Ami az elmúlt pár szezon előtt, közben és után a levegőben lógott, az most már elkerülhetetlennek bizonyult: sok-sok év után nem indít csapatot a nemzeti bajnokságban a Tamási KC együttese.

„János Fruzsina bejelentette, nem tudja összeegyeztetni munkáját és a tanulást a sporttal, így kapus nélkül maradt a csapat. Egy hónap alatt nem tudtunk a megüresedett posztra játékost szerződtetni, emellett Sákovics Bettina is abbahagyta az aktív játékot, míg Gulyás Lenke Szekszárdon szerepel próbajátékon. Vele úgy számolunk, hogy nem számíthatunk rá, ezért döntöttünk úgy, hogy nem nevezünk az NB II-es bajnokság következő szezonjára” – mondta el lapunknak Varga László vezetőedző.

A Tamási KC azonban nem szűnt és nem is szűnik meg, a Tolna és a Baranya megyei bajnokságba is benevezték a „nagyokat”. Varga László hozzátette, miután a szomszédos megyének nem tagja a klub, a labda a helyi szövetség oldalán pattog, hogy befogadja-e őket. A 2019/2020-as szezonban négy somogyi csapat (a somogytarnócai Satelit SE, a Kutas, a Kaposvári ESE és a Siófok szerepelt), így várhatóan ott is megmérettethetik magukat.

A nagy kérdés azonban az volt, hogy mi lesz a korosztályos csapatokkal. Mint azt Varga László elmondta, szeretnék folytatni fő profiljukat, az utánpótlásképzést, ezért az ifjúsági és a serdülő együttest is elindítják ősszel a harmadosztályú bajnokságokban.

A Tamási KC az NB I/B-s bajnokságtól búcsúzva a 2007/2008-as szezontól szerepelt a harmadosztálynak számító NB II-ben. A legjobb eredménye két harmadik hely volt (2011/2012, 2015/2016), az utolsó három szezonban viszont rendre a tabella hátsó részében szerénykedett. a csonka idényre sikerült előző kiírásban a tizenkét csapatos bajnokság tizedik helyén állt. A vezetőedző leszögezte, az utánpótlásnevelés mellett rövidtávú céljuk, hogy minél előbb sikerüljön visszajutniuk a harmadosztályba.

Borítóképünk archív felvétel, a Tamási Balatonboglár elleni meccsén készült.