Élgárdák várnak a tolnai csapatokra

A még győzelem nélkül álló Majosi SE a Ferencváros második számú csapatához utazik – már egy pontszerzés is bravúr lenne Tihanyvári László együttesétől. A majosiak sokáig jól tartották magukat a rajton a Kozármisleny ellen, de elég volt két megingás, és a baranyaiak a félidő hajrájában gólokkal büntettek, s végül 4–0-ra győztek (képünkön Simó Csongor fut versenyt a mislenyi védőjével). A kis Fradi ősszel 4–1-re nyert.

A majosiakhoz hasonlóan a Szekszárdi UFC-re is kemény mérkőzés vár, Turi Zsolt gárdája az Iváncsa KSE-t fogadja – bár ez is bravúr lenne, de most nagyon kell a győzelem a sárga-feketéktől. A rajt ugyanis nem sikerült valami jól, Péter Antalék kikaptak a Rákosmentétől (0–1), ami azért is baj, mert éppen előttük álló csapattal szemben veszítettek el egy úgynevezett „hatpontos” rangadót. Az Iváncsától ősszel csupán 1–0-ra kapott ki a Szekszárd, amely szervezetten, jól futballozott. Most is ez, a szervezett, jó foci vezethet eredményre.

A helyezéseket nézve a Paksi FC második számú csapatának lesz a legkönnyebb dolga – ha lehet ilyet mondani. Kindl István gárdája az Újpest második sorát fogadja, s ha nyer, akkor a fővárosiak elé ugrik a tabellán. Ősszel nagy csatában 2–1-re a lila-fehérek nyertek – Szendrei Ákosék szeretnének visszavágni.

NB III., Közép csoport

A 23. forduló programja, március 7., vasárnap:

Ferencvárosi TC II (3. helyezett)–Majosi SE (20.), Budapest, Népligeti Sportcentrum, 11 óra. Vezeti: Horváth Patrik (Kulcsár Dániel, Domján Dávid).

Paksi FC II (10.)–Újpest FC II (8.), Paks, Paksi FC Stadion, 11 óra. V: Kiss Anikó Tünde (Molnár Alex, Erdélyi Ádám).

Szekszárdi UFC (18.)–Iváncsa KSE (4.), Szekszárd, Városi Sport és Szabadidőközpont, 14.30 óra. Vezeti: Kubicsek Máté (Jakab Bálint, Rózsás Rita).

A találkozókat zárt kapuk mellett rendezik!

Borítóképünk: A zöld mezes majosiak a Ferencváros II. vendégei lesznek vasárnap