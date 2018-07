Elmaradhat a Bp. Honvéd–Paksi FC bajnoki!

A kispestiek leendő Európa-liga-selejtezős ellenfele keverheti meg a mérkőzés időpontját.

Noha a versenykiírás szerint az NB I 3. fordulójában, augusztus 5-én a Paksot fogadja a Budapest Honvéd, a találkozóra a kispesti klub egyelőre nem árusít jegyeket, mivel bizonytalan a mérkőzés megrendezése – olvasható a honvedfc.hu-n.

Az UEFA tájékoztatása szerint amennyiben a Honvéd továbbjut, illetve az orosz Ufa és a szlovén Domzale párharcából utóbbi kerül ki győztesen, továbbá a szintén szlovén Olimpija Ljubljana is bejut a harmadik selejtezőkörbe, akkor a Domzale–Honvéd mérkőzésre augusztus 9., csütörtök helyett augusztus 7-én, kedden kerül sor. Ebben az esetben elmarad a Paks elleni bajnoki, mivel az augusztus 2-án és 7-én esedékes Európa-liga-találkozók közé nem fér be egy harmadik mérkőzés, hiszen az egyes meccsek között 72 órának kell eltelnie.

A visszavágókra augusztus 2-án, csütörtökön kerül sor, így csak utána lehet biztosra tudni, miként alakul a Honvéd programja a folytatásban.

A Paksi FC számára nem éppen örömteli hír ez, hiszen a nyitó fordulóban, a Mezőkövesdtől idegenben elszenvedett 3–1-es vereség után a bajnoki címvédő MOL Vidi FC vendégeként jó játékkal 1–1-es döntetlent játszottak az atomvárosiak, s 11 év elteltével örülhettek pontnak a fehérváriak vendégeként.

Ha elmarad a kispestiek elleni találkozó, akkor a paksiak legközelebb két hét múlva, augusztus 12-én, vasárnap az Újpest ellen léphetnek pályára (17 óra). Ha minden jól megy, és elkészül a Fehérvári úti stadion vendégszektora, akkor megújult arénájukban, ha nem, akkor elképzelhető, hogy ismét el kell cserélniük a pályaválasztói jogot, ahogy a Vidi ellen is el kellett.

Szörnyű kezdés

Hatvannyolc évvel ezelőtt, 1950-ben kezdte úgy egy csapat az NB I-t (két négygólos vereséggel), mint most a Kisvárda. Akkor a Postás SE a nyitányon kapott egy négyest a Győri Vasas ETO-tól, a 0–4-et pedig egy 1–5-tel „fejelte meg” hazai pályán a Vasas ellen. Azóta is csak egy gárda, a Volán SC kezdte ilyen pocsékul a szezont: 1983-ban előbb kikapott 5–2-re a Csepeltől, majd 5–0-ra lelépte a Videoton.