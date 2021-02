Először lép pályára idén a megfiatalított Tamási

A Bölcskei SE a Tamási 2009 FC-vel vív rangadót hétvégén a megyei I. osztályú bajnokságban. Barics Péter gárdája már két idei bajnokin is túl van, míg Meksz Gyula csapatának a holnapi lesz a premierje.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Bátaszék SE és a Bonyhád VLC is lejátszott már két meccset idén – egy elmaradt összecsapáson és egy rendes fordulón vannak túl – de még így is őrzi második helyét a tabellán a Tamási 2009 FC. Ez is mutatja, hogy jó kis őszi szezon van Meksz Gyula csapata mögött.

Annyira jó, hogy egészen az utolsó fordulóig veretlenül meneteltek, akkor a listavezető Gerjeni SK múlta felül őket 3–2-re egy rendkívül izgalmas összecsapáson. A bölcskeiek két hete a Kakasd SE elleni elmaradt meccsüket pótolták, és simán győztek is (3–0), múlt szombaton azonban alulmaradtak a Bonyhád VLC vendégeként a völgységi városban (1–3).

– Én is hibásnak érzem magam a bonyhádi vereség miatt, hiszen nem úgy cseréltem, ahogy kellett volna, nem jól meccseltem. Sok mindent másképpen csinálnék, ha most kellene pályára lépnünk – mondta önkritikusan Barics Péter, a bölcskeiek edzője. – Nagyon sok eladott labdánk volt, nem is emlékszem rá, hogy valaha ennyit eladtunk volna. A játékosok rosszul alkalmazkodtak, el kell ismernem, hogy a bonyhádiak teljesen megérdemelten nyertek, mert többet mutattak a fociból.

– Persze így is van hiányérzetem. Azt gondolom, hogy az első góljuk szabálytalan volt, ráadásul nulla egynél nem kaptunk meg egy teljesen nyilvánvaló tizenegyest, amivel másképp alakulhatott volna minden. Az bosszant, hogy egy kicsivel több akarat­erővel, egy kis zsiványsággal ebből a meccsből még így is ki lehetett volna hozni többet.

– Ismerem a tamási együttest, sok játékosnak voltam az edzője. Azt gondolom, hogy amióta nincs ott Jammeh Haruna, játékban előre léptek. Vannak hibapontjaik, gyengeségeik, ezeket szeretnénk kihasználni. A héten nem tudtunk úgy készülni, ahogy szerettünk volna, apróbb sérülések is nehezítették a munkát, de bízunk az elmúlt fél év tapasztalatában, győzelmet remélek, még akkor is, ha igazából nem hazai pályán játszunk – zárta a bölcskeiek szakvezetője.

– Tavaly nyár óta nagy átalakuláson ment át a keretünk, ami ősszel is érződött, sőt a mostani téli szünetben is történtek változások – mondta Meksz Gyula, a tamásiak edzője. – Próbáltunk frissíteni, fiatalítani, mert vannak sérültjeink, Hajdók Gábor, Göttlinger Barna vagy Kovács Péter, és a koronavírus-járvány miatt a szerbiai magyar játékosaink sem tértek vissza már.

– Joó Balázs személyében a siófoki ifiből igazoltunk egy kapust, a kaposvári ifiből pedig két korábbi játékosom, Feny­vesi Szabolcs és Kovács Lajos csatlakozott hozzánk. Jó a kapcsolatunk a kaposváriakkal, remek az együttműködés a két klub között. Kollár Attila Simontornyáról, Martinka Dániel Dombvárról érkezett, Bagány Dániel pedig egy szerbiai magyar fiatal, aki Angliában futballozott.

– Sajnos az utolsó edzőmeccsünk a Kadarkút ellen elmaradt, de utólag örülök neki, mert a héten koronavírusos esetek miatt már az edzéseket is felfüggesztették. Sajnos ez a vírushelyzet minden csapatot megviselt, a játékosok nehezen élik meg ezt a helyzetet, nem könnyű nekik nézők nélkül futballozni, és nem könnyű így a családi életüket sem élni. Annak ellenére, hogy december tizennyolcadikáig edzettünk, nagyon hosszú volt a téli szünet, várjuk már a tavaszi rajtot.

– Azzal, hogy a Bölcske kikapott Bonyhádon, a Bátaszék pedig ikszelt a Dombóvárral, esélyt kaptunk arra, hogy tovább növeljük előnyünket, s ezt szeretnénk mi is. Ezért megpróbálunk nyerni. Nem lesz könnyű, mert a bölcskeieké egy remek csapat, de a célunk, hogy megtartsuk a második helyünket – fogalmazott a szakvezető.

Ez lesz még a hétvégén

A 14. forduló további programja, február 27., szombat:

Dombóvár FC–Bonyhád Völgység LC, Dombóvár, Szuhay Sportcentrum, 14 óra. Az egymás elleni mérkőzésen: Bonyhád–Dombóvár 2–0.

Bátaszék SE–Tevel Medosz SE, Bátaszék, 14 óra. Az egymás elleni mérkőzésen: Bátaszék–Tevel 6–1.

Gerjeni SK–Kakasd SE, Szekszárd, városi sporttelep, 14 óra. Az egymás elleni mérkőzésen: Kakasd–Gerjen 1–2.

A találkozók zárt kapusak, nézők nem látogathatják!

A góllövőlista élmezőnye Felnőttek. 13 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád Völgység LC), 8 gólos: Márk Attila (Kakasd SE), 7 gólos: Cseh Tibor (Gerjeni SK), Ranga Máté (Kakasd SE), Rompos József (Bölcskei SE), 6 gólos: Kófiás Áron (Gerjeni SK).

Megyei I. osztály, az állás