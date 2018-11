Elszenvedte első vereségét a KSC az Európa-kupában

Rossz napot fogott ki a keményen védekező Rózsahegy ellen az Atomerőmű KSC Szekszárd, s elszenvedte első vereségét a női kosárlabda Európa-kupa idei kiírásában.

Nem részesült barátságos fogadtatásban a magyar szurkolótábor Rózsahegyen, a rendezők két magyar zászlót is eltávolíttattak velük, csak a Szekszárd feliratú maradhatott, mondván, az a város lobogója. A bemutatásnál a (cseh)szlovák államiság századik évfordulóját éltető zászló és az 1918-2018 felirat rajzolódott ki a nagy lelátón a nézők feje fölé tartott műanyag lapokból, zászlóból.

A pályán a korábbi kétszeres Euroliga-győztes házigazda csapat sem volt „barátságos” az első percekben: kemény védekezéssel, gyors lerohanásokból szerzett kosarakkal ragadták magukhoz a vezetést Ellenbergék. Szekszárdi oldalon nem ültek a dobások, és a lepattanók is a hazaiaknál landoltak, de McCallék szerencsére jól védekeztek, így hatnál többel nem tudott ellépni a Rózsahegy. A negyed második felére aztán az amerikai vezetésével megjöttek a pontok is, ki is egyenlített a KSC (9. perc: 15-15), de a zárókosarat a vendéglátók dobták. A második periódust is Yatskovetsék kezdték jobban, főleg a festékben okoztak problémát Kisséknek a szlovák csapat magas játékosai. Fiatal centerünk aztán két duplával kozmetikázott, jött is a hazai időkérés. Összekapta lányait Juraj Suja, pillanatokon belül 8 egységnyire elmentek, ekkor Djokics Zseljko rendelte magához Studer Ágiékat. Sajnos ez után sem találta a jó dobóformáját a Szekszárd, de kemény harc árán ötre faragták a hátrányt a félidőre Eldebrinkék.

A PEAC-ból jól ismert litván Siksniute és McCall palánk alatti párharcával és dobópárbajával rajtolt a második félidő, majd ritmust váltott ismét a Rózsahegy, s ellépett kilenc ponttal. A szlovák drukkerek pokoli hangulatot teremtettek, de a szekszárdi tábor is kitett magáért. A KSC az időkérés után sem tudott sokat kezdeni a hazaiak zóna védekezésével, tovább nőtt az MBK előnye (27. perc: 46-33), Djokics mester ismét magához szólította Studer Ágiékat, akik ekkor egy 8-0-át repesztettek, amivel visszajöttek a meccsbe.

Az utolsó felvonást ismét Ellenbergék kezdték jobban, tízzel elléptek. Sajnos hiába küzdöttek oroszlánként a végjátékban McCallék, nem volt erejük fordítani, ahhoz túl jó napot fogott ki a szintén nagyot harcoló Ruzomberok, nem engedte már ki a kezéből a győzelmet. A KSC Szekszárd jövő szerdán hazai pályán a Nymburk ellen javíthat.

Jegyzőkönyv

MBK RUZOMBEROK–ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 65–58 (17–15, 14–11, 18–17, 16–15). Rózsahegy,1000 néző. Vezette: Simonow, Deman, Kom Njilo.

RUZOMBEROK: ELLENBERG-WILEY 20/3, JEFFERY 6, Mistinova 3, YATSKOVETS 11/3, SIKSNIUTE 17. Csere:Markovic 8, Stasova, Ivancakova, Moravcikova. Edző: Juraj Suja.

SZEKSZÁRD: Studer Á. 5, Eldebrink 7/3, Gereben 8, Mansaré 2, MCCALL 20/3. Csere: Bálint R., Theodoreán, Jovanovics 8/3, Kiss V. 8. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–2. 9. p.: 15–15. 13. p.: 22–17. 15. p.: 27–19. 25. p.: 42–33. 29. p.: 46–41. 32. p.: 53–43. 35. p.: 55–49.

Kipontozódott: Yatskovets (37. perc).

MESTERMÉRLEG

Juraj Suja: – Büszke vagyok a csapatomra, mert óriásit küzdött a szintén harcos Szekszárd ellen! A nagyon magas színvonalú védekezés döntött, amelyben ma mi nyújtottuk a kiemelkedőbbet. Az elmúlt három idényben, amióta az Európa-kupában szereplünk, még nem tapasztaltam ilyet.



Djokics Zseljko: – Gratulálok a Ruzomberoknak, nagyot harcolt mind a négy negyedben a fantasztikus közönség előtt! Az én csapatom sajnos ma nem azon a szinten játszott, ahogyan tudna. Rosszul kezdtünk, és nem találtuk a ritmust, nem akadt mezőnyben olyan vezérünk, aki kirángatta volna a szekerünket a kátyúból. A 23 triplakísérletünkből mindössze 3 talált a gyűrűbe, ilyen dobószázalékkal nem lehet idegenben mérkőzést nyerni.