Elvitték a kupát az osztrákok

A Linz AG Froschberg nyerte meg a női asztalitenisz Klubcsapatok Szuperligája 2018/2019-es kiírását, miután a döntő visszavágóján, kedden 6:1-re nyert a Szekszárd AC vendégeként.

Hiába volt 6:3-as előnyben a SZAC az odavágón aratott bravúros sikerének köszönhetően, saját csarnokában nem tudta feltenni az i-re a pontot. Pedig azok után, hogy Türei Ferenc és Szily György együttese hétfőn 7:0-ra lelépte a nagy rivális Budaörsöt az Extraligában, azt reméltük, hogy azzal a lendülettel a linziek elleni meccsen is hozza a kupa elnyeréséhez szükséges eredményt. Ehhez elég lett volna egy 6:4-es vereség is, de ezen a napon még erre sem volt esély. A linziek nagyon jó napot fogtak ki, és sima győzelemmel „kivették” a szekszárdiak kezéből a trófeát. A froschbergiek nem babonásak, az biztos, hiszen ez volt a klub 13. KSZL-diadala. A szekszárdiaknak sincs azonban okuk a szégyenkezésre, hiszen az előző négy szezonban egy aranyat (2016), egy ezüstöt (2017) és egy bronzot (2018) nyertek a KSZL-ben. Most pedig egy újabb ezüsttel gazdagították a Varga-éra érem és kupagyűjteményét. Ha megnyerik címvédőként a honi Extraligát (sorozatban negyedszer), akkor így is jobb szezont zárnak, mint 2018-ban, és ez azért dicséretes.

Klubcsapatok Szuperligája, döntő, visszavágó

Szekszárd AC-Linz AG Froschberg 1:6.

Eredmények, páros:

Madarász, Paskauskiene – Polcanova, Hamamoto 0:3 (6-11, 12-14, 4-11).

Egyéni mérkőzések:

Paskauskiene – Bergström 1:3 (11-5, 14-16, 7-11, 6-11),

Madarász-Hamamoto 3:2 (6-11, 11-9, 8-11, 12-10, 11-5),

Bilenko-Polcanova 0:3 (5-11, 7-11, 6-11),

Madarász-Bergström 1:3 (9-11, 12-10, 9-11, 7-11),

Paskauskiene-Polcanova 1:3 (5-11, 5-11, 11-9, 3-11),

Bilenko-Hamamoto 1:3 (5-11, 8-11, 11-7, 10-12).

Kupagyőztes a Linz AG Froschberg 9:7-es összesítéssel.