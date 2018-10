Eredményesen zárták a szezont az ipponosok

Október elején Felsőegerszegen zárult a Baranya Íjász és Fúvász Bajnokság idei versenykiírása. A Sásdi Nyílegyenes Egyesület ezúttal is visszahozta a régi versenyek hangulatát: a közel kétszáz 6 és 70 éves közötti indulónak vízmosásból, de bokorból is pontosan kellett céloznia.

A Szekszárdi Ippon Karate és Íjász Egyesület ezúttal is eredményesen szerepelt: Bábel Zita (gyermek longbow), Horváth Ákos Balázs (gyermek csigás irányzék nélküli) és Balogh László (szenior longbow) arany-, Király Dávid (gyermek tradicionális íj) pedig ezüstérmet szerzett. Brunner Péter (vadászreflex) ötödik, Foray Máté Robin (vadászreflex) és Brunner Roberta (vadász) hatodik, Pap József (szenior tradicionális) hetedik lett, míg id. Major Antal és Bakonyi Tamás a középmezőnyben végzett. A fúvóknál is szép eredmények születettek, Balogh László aranyat, Valkó Viktória bronzot vihetett haza. A gyerekek is kitettek magukért, Király Attila negyedik, Király Dávid ötödik, Horváth Ákos pedig hatodik helyen zárta a viadalt.

A hét állomásból álló Baranya Íjásza sorozat összesítésében a fúvászok között Balogh László az előkelő harmadik helyet szerezte meg, Valkó Viktória a női tradicionális íjban hatodik lett.

A felsőegerszegi állomással a végére ért a versenysorozat, a szekszárdi klub versenyzői azonban még nem téliesítik íjaikat: október 20-án Siklóson állnak lővonalba az ipponosok.