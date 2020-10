Érmekkel zárták a szezont a megyei atléták

Hagyományosan Kecskemét volt a helyszíne a Mezei Futó Bajnokságnak, csak az időpont nem volt az, hiszen tavasz elejéről került a bajnokság az ősz közepére. Így 2020-ban ez a verseny lett az utolsó bajnokság, melyet megyénk két szakosztálya is kiválóan használt ki.

Négy éremmel – két arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal – térhettek haza a Szekszárdi Sportközpont középtávfutói az idei év utolsó versenyéről. A Szőke Gergő edző által irányított futók régmúlt időket idéztek a 112. alkalommal megrendezett bajnokságon. Szemerei Levente ismét két érmet szerzett egy csapásra: a férfiak nyolc kilométeres versenyében mindössze nyolc másodperccel maradt el a győztes mögött, de a legjobb utánpótláskorú versenyzőként így is a bajnoki dobogó tetejére állhatott.

Gyányi Zsombor sem először villantotta meg idén állóképességét, ezúttal a serdülő fiúk 4,5 km-es futásában ért harmadik helyen célba, megszerezve idei harmadik bronz­érmét, ami elsőéves serdülőként mindenképpen dicséretes dolog. Ráadásul a háromfős csapatversenyben sikerült az érmet a legfényesebbre csiszolni. Felkl Benjamin a tizenegyedik, míg Mészáros Balázs a 27. helyen ért célba, így összesen negyvenegy helyezési ponttal a szekszárdi csapat bizonyult a legjobbnak.

A DOVASE-s Szalay Zóra kárpótolta magát a serdülő bajnokságon elszenvedett fájdalmak után. Fazekas Gáspár tanítványa a serdülő lányok három kilométeres versenyében, ötvenhét fős mezőnyben, nagy küzdelemben és jó hajrával két másodperccel megelőzte ellenfelét. Hogy a dombóvári kárpótlása teljes legyen, csapatversenyben Zemán Zórával és Stieb Kornéliával a dobogó második fokára állhattak fel.

A mezei bajnokságon lehetőséget biztosítottak a gyermek korcsoportok számára is, és két „Álomjövő futam” keretében mutathatták meg tudásukat az egészen fiatal atléták is, s a szekszárdiak itt is eredményesek voltak. Az U13-as fiúk versenyében Felkl Dominik a második helyen végzett, Kiss Bendegúzzal és Molnár Gergővel bronzérmesek lettek csapatban és szintén harmadik lett a lány csapat Kercsmár Boglárkával, Görföl Zselykével és Mészáros Millával.

Eredmények

Férfiak. Felnőtt, 8 km: 2. Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 23:22 perc. U23, 8 km: 1. Szemerei Levente 23:22 p. Ifjúságiak, 6 km: 10. Istlstekker Balázs (Szekszárd) 19:16 p. Csapat: 7. Szekszárdi Sportközpont (Istlstekker, Hahn Máriusz, Tóth Ákos) 66…, 10. DOVASE (Miklós Benedek, Bárány Kristóf, Szita Richárd) 107 pont. Serdülők, 4,5 km: 3. Gyányi Zsombor Buda (Szekszárd) 13:12 p. Csapat: 1. Szekszárdi Sportközpont (Gyányi, Felkl Benjamin, Mészáros Balázs) 41…, 9. Szekszárdi Sportközpont „B” (Plessz Gábor, Maczkó Zsombor, Deli Bence) 102 ponttal.

Lányok. Serdülő, 3 km: 1. Szalay Zóra (DOVASE, edző: Fazekas Gáspár) 10:34.., 7. Zemán Zóra (DOVASE) 10:55 p. Csapat: 2. DOVASE (Szalay, Zemán, Stieb Kornélia) 29 ponttal.

Borítóképen a Szekszárdi Sportközpont bajnokcsapata (középen, balról: Mészáros, Felkl, Gányi)