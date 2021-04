Erre az öt meccsre kell időzíteni a csúcsformát

Az utolsó öt mérkőzéséből négyet szeretne megnyerni Borbándi István, a Szekszárdi Fekete Gólyák KC női NB I/B-s kézilabda-csapatának vezetőedzője, ezzel jó eséllyel elkerülnék az osztályozót a bennmaradásért.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

A hajrához ért a női másodosztályú bajnokság nyugati csoportja, ahol a tizenkét csapat közül csak a listavezető Budaörs és a Szekszárdi Fekete Gólyák KC játszotta le mind a tizenhét bajnokiját, miközben a Győri Audi ETO KC U20-as csapata csak kilencet. Nagy tehát a fejetlenség az osztályban, Borbándi István azonban csak saját magukra koncentrál.

„Őszhöz képest csapatként is sokat fejlődtünk, azokkal az ellenfelekkel, akiktől nagyon kikaptunk, most pariban tudtunk lenni. Ezeken a találkozókon a győzelmi esélyünk is megvolt, de a tapasztalat és a rutin még hiányzik a játékosok többségéből ahhoz, hogy be is húzzuk azokat” – fogalmazott lapunknak a szekszárdiak vezetőedzője, említve a Mohács (27–30) és a Kozármisleny (25–28) elleni vereséget, amik a végjátékban dőltek el az ellenfél javára.

A Fekete Gólyáknak még öt bajnokija van hátra a szezonból, ebből hármat otthon, kettőt idegenben játszik. Jövő héten szombaton a sereghajtó Dunaújvárosi Kohász KA U20-as csapatát fogadják a szekszárdiak, majd utaznak a Győri ETO hasonló korosztályú gárdájához, aztán érkezik a NEKA, majd utaznak a listavezető Budaörshöz, a szezont pedig a Nagyatád elleni hazai bajnokival zárják.

„Most kell a csúcsformát időzíteni, fejben és fizikálisan is a legjobb formában kell lennünk. A hátralévő öt mérkőzésből hármat mindenképpen meg kell nyernünk az osztályozóhoz, ha négy jön össze, azzal talán a biztos bennmaradás is meglesz. Ez a célunk” – tette hozzá Borbándi István.

Két hónap után a hétvégi, Kozármisleny elleni háromgólos vereség alkalmával tért vissza Csajkó Eliza, de Szabó Janka is egymeccses kihagyás után tudta újfent vállalni a játékot. A páros tizenkét találatot jegyzett a huszonötből, így kettejük játékán sok múlik majd a hátralévő fordulóban.

„Két új sérültünk van, egyikük a bokájával, másikuk a térdével bajlódik, jelenleg rehabilitációjukat töltik, de várhatóan jövő héten ők is edzésbe állnak, és a Dunaújváros elleni bajnokin már teljes csapattal állhatunk ki” – zárta a szekszárdiak vezetőedzője.

A program

Április 24., szombat: Szekszárdi Fekete Gólyák KC–DKKA U20, 18 óra. Május 2., vasárnap: Győri Audi ETO KC U20–Szekszárdi FGKC, 11 óra. Május 8., szombat: Szekszárdi FGKC–NEKA 18 óra. Május 15., szombat: Moyra-Budaörs Handball–Szekszárdi FGKC, 18 óra. Május 23., vasárnap: Szekszárdi FGKC–Rinyamenti KC, 18 óra.

Nagy a káosz, sok még a kérdőjel Ahogy arról szezon előtt és közben is többször beszámoltunk, a bajnokság végén az utolsó három (10., 11., 12.) helyezett búcsúzik, míg az előtte álló két gárda (8., 9.) osztályozót játszik a bennmaradásért. Jelenleg négy csapat is tizenkét ponttal áll, de mindegyik különböző meccsszámmal. A versenykiírás értelmében június 13-ig valamennyi mérkőzést le kell játszani, az idő leginkább a Győri ETO U20-as csapatát és a Szentendrét sürgeti.

Női NB I./B, Nyugat, az állás 1. Budaörs 17 17 0 0 505–394 34 2. Sz.hely U20 16 12 0 4 449–435 24 3. Kozármisleny 16 11 0 5 434–374 22 4. NEKA 15 10 0 5 411–374 20 5. Mohács 15 7 2 6 364–368 16 6. Csurgó 14 5 2 7 367–357 12 7. Gárdony 15 6 0 9 361–369 12 8. Nagyatád 16 5 2 9 417–439 12 9. Szekszárd 17 6 0 11 437–464 12 10. Győr U20 9 2 2 5 244–251 6 11. Szentendre 13 2 2 9 316–370 6 12. DKKA U20 15 1 0 14 352–462 2

Borítókép: Borbándi István szerint őszhöz képest csapatként is sokat fejlődött a gárda