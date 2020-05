Euroligás indulást remélt a KSC Szekszárd elnöke

Nem örülnek az Atomerőmű KSC Szekszárdnál, hogy a szövetség döntése értelmében ősszel csak az Európa-kupában indulhatnak. A klubnál másképp számoltak, s euroligás szereplésben reménykedtek.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége hétfőn döntött arról, hogy mely csapatok szerepelhetnek a nemzetközi kupákban a következő szezonban – mint arról korábban beszámoltunk. Mivel jogilag nem lehetett lezárni a 2019/2020-as bajnokságot, így az elnökség az elmúlt három idény bajnoki szereplése alapján állította fel a sorrendet. Ennek megfelelően a nőknél a Sopron indulhat az Euroligában, a Diósgyőr az Euroliga selejtezőjében, míg a Szekszárd, a ZTE, a Győr, a Cegléd és a PEAC nevezhet az Európa-kupába.

„Nem igazán értettük, hogy az elmúlt három év eredményei alapján hogyan szorultunk ki az Euroligából – mondta lapunk érdeklődésére Szabó Gergő, a szekszárdi klub ügyvezető elnöke. – Mivel a mostani idényt törölték, mi az előző hármat vettük alapul. Kétszer másodikak, egyszer ötödikek voltunk, miközben a DVTK csak legutóbb jutott be a négy közé, s lett ezüst­érmes. A szövetségtől azt az információt kaptuk, hogy a döntésnél a mostani idénnyel is számoltak, de még ez esetben is holtversenyben állnánk a miskolciakkal. Szomorúak vagyunk, mert az elmúlt három bajnokságban mindig döntőt játszottunk a Magyar Kupában, amit egyszer el is hódítottunk, és a nemzetközi porondon a Sopron mögött a mi csapatunk nyújtotta a legjobb teljesítményt” – fogalmazott a klubvezető.

Szabó Gergő hozzátette: még nem mondtak le végérvényesen az Euroligában való szereplésről, s most azon dolgoznak, hogy esetleg szabadkártyával ott lehessenek ők is a kontinens legjobb csapatai között. Ha nem jön össze, akkor elfogadják, hogy az Európa-kupában kell indulniuk, s ahogy az elmúlt években, azon lesznek, hogy most is a lehető legtovább jussanak.

Az elnökség döntött a női és a férfi A-csoport jövő évi versenykiírásáról. A vírushelyzet ismeretében két kezdési dátummal, október 3-val, illetve október 31-vel kalkulál a szövetség.

Krnjics Szárá további két évig a KSC együttesében játszik További két szezon erejéig még bizonyosan a szekszárdi együttest erősíti Krnjics Szárá. A szerb-magyar kettős állampolgárságú magasemberrel és menedzserével gyorsan egyezségre jutott a klubvezetés, hiszen Krnjics jól érzi magát, és örömmel maradt a tolnai megyeszékhelyen, ahol a 2017/2018-as szezonban is játszott. A 30 éves kosaras a mostani csonka idényben átlagban 9,2 ponttal és 5,8 lepattanóval segítette a szekszárdi együttest. A legtöbb pontot (18-at) a Cegléd elleni bajnokin dobta, a legtöbb lepattanót (9-et) a Sopron elleni rangadón szedte le, a legtöbb gólpasszát (3-at) a Zalaegerszeg ellen osztotta ki, míg a legtöbb kiharcolt fault (6) a győriek elleni összecsapáson került a neve mellé.

Borítóképünkön Krnjics Szárá (a labdával) a tavaly decemberi Győr elleni meccsen