Evans és Lóránt parádés játékával győzött az ASE

Balhé vezette fel a találkozót, az oroszlányi drukkerek nem akarták elfogadni, hogy a koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva az újonc klub zárt kapussá tette a két csapat összecsapását. Nem tudjuk, hogy Paksról hányan indultak útnak buzdítani a kedvenceket, de akik elmentek a gyárvárosba, azok hoppon maradtak. Mint ahogy az a mintegy kétszáz hazai drukker is, aki a tiltás ellenére nem tágított – végül belátták, hogy kár erőlködniük, erről a meccsről lemaradnak.

Sok örömben nem lett volna részük, mert hiába várta három győzelemmel a háta mögött a paksiakat az OSE, a sokkal komolyabb játékerőt képviselő atomosok ezúttal nem adtak esélyt riválisuknak. Az első negyed még szoros (és kosárgazdag) volt, de aztán ahogy telt az idő, úgy kapta el egyre jobban a ritmust Dzunics Braniszlav gárdája, s negyedről negyedre növelte előnyét. A nagyszünetre már hétpontos előnnyel mehettek a piros-kékek, akik aztán a harmadik felvonásban végképp eldöntötték a meccset. A záró negyed előtti 16 pontos előny birtokában izgalomra nem volt ok, s nem is kellett idegeskedni. A jól játszó ASE tovább növelte előnyét, két perccel a meccs vége előtt Omar Calhoun a 100. paksi pontot is bevágta (egy triplából), s végül 105-nél álltak meg a vendégek. A szezon második legtöbb pontját érte el az Atomerőmű SE, amely eddig az Alba Fehérvár elleni hazain jegyezte a csúcsot (akkor 109–80-ra nyert az ASE).

A paksi gárdában többen is remek napot fogtak ki, közülük is kiemelkedett Lóránt Péter, aki 23 pontja mellé 12 lepattanót szedett le, így dupla duplával zárt. De ugyancsak kétszámjegyű eredményt ért el két mutatóban Shannon Evans, aki a 14 pontját 12 gólpasszal toldotta meg. Egyetlen lepattanó hiányzott csak a dupla duplához az ugyancsak kitűnően játszó Justin Jacksonnak, aki 11 pontja mellé 9 gyűrűről lecsorgó labdát kaparintott meg.

Az ASE játékosai nem kevesebb, mint 32 asszisztot (!) osztottak ki egymásnak – ez is mutatja, hogy ezen az estén nagyon élvezték a játékot, s tökéletesen működött a gépezet.

Szombaton 18 órától a Sopron KC látogat Paksra – a találkozót zárt kapuk mögött rendezik.

További eredmények: Alba Fehérvár–Egis Körmend 85–98, Kaposvári KK–PVSK-Veolia 73–86, KTE Duna Aszfalt–DEAC 80–86, Falco Vulcano Energia KC Szombathely–Jászberényi KSE 77–67.

A Sopron KC–Szolnoki Olajbányász és a Naturtex SZTE Szedeák–Zalakerámia ZTE KK találkozók cikkünk elkészültekor még zajlanak.

OSE Lions–Atomerőmű SE 81–105

(30–31, 18–24, 16–25, 17–25)

Oroszlány, Krajnyik András Sportcsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Benczur T., Kapitány G., Minár L.

Oroszlány: Washington 9, Abell 7, RIZVIC 21/3, Garamvölgyi 3, Bozovic 3/3. Csere: HAYES 11, Mohácsi 7/6, Zsíros 11/9, Illés 4, Kucsora 2, Demeter, Anda 3. Edző: Sebastjan Krasovec.

ASE: EVANS 14/3, FAUST 18/9, CALHOUN 17/9, LÓRÁNT P. 23/3, PUTNEY 13/9. Csere: Kis R. 4, Szalai, Valerio-Bodon, Kovács Á. 5/3, Velkey, J. JACKSON 11. Edző: Dzunics Braniszlav.

Kipontozódott: Lóránt P. (36.), J. Jackson (39. p.).