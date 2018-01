„Ez a hátrány ledolgozható”

A 21 pontig jutó Teja Oblak szerint továbbjuthat a KSC.

„Nagyszerű meccs volt. A vereség ellenére is sokak emlékezetében megmarad ez a találkozó – kezdte a Hatay BB (74–76) elleni Európa-kupa-negyeddöntő első mérkőzése utáni nyilatkozatát Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője. – Örülök, hogy nagy hátrányból is vissza tudtunk jönni és el tudtunk lépni tíz ponttal. Amiatt viszont mérges vagyok, hogy a harmadik negyedben nem használtuk fel a személyi hibáinkat. Ha ezeket beütjük, talán nem kaptunk volna könnyű pontokat Paristól, és talán máshogy alakult volna a találkozó.

Nagyon fizikális meccsen vagyunk túl, ami kicsit meglepett engem, mert nem a jó védekezéséről híres a Hatay” – tette hozzá a szakember.

Az 1270 néző (jelen volt Süli János, az atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter és Ivkovics Sztojan, a férfiválogatott kapitánya is) pazar hangulatot teremtett megint, amire még a sokat látott és tapasztalt vendégek edzője, Katarina Hacidaki is elismerően nyilatkozott.

A Szekszárdnak sem érheti szó a ház elejét, a középső negyedekben egyenrangú ellenfele volt a törököknek, de a 191 centi és 113 kilós Courtney Paris ellen nem volt ellenszerük. Az U18-as és U19-es világbajnok eredményességével (20 pont, 20 lepattanó) sem volt gond, aki egymaga vezette győzelemre csapatát. Mezőnyből (46, illetve 55 százalék) és büntetőkből (10/14, illetve 9/9) hasonló, triplavonal mögül ugyanolyan teljesítményt nyújtott a két csapat (31-31 százalék). Paris a 30 török lepattanó kétharmadát szedte le, összességében mégis csak kettővel szereztek többet.

„Hiába hangsúlyozta Zseljko, hogy egy az egy ellen nagyon erős a Hatay, mégis ezzel sikerült visszajönniük a meccsbe – fogalmazott Teja Oblak. – Ebben és a dobások hatékonyságán is javulnunk kell a visszavágóra, de Parist is keményebben kell majd fognunk. A Wroclaw ellen is láthattunk, hogy a hazai vereség után idegenben talpra tudtunk állni. Ha összeszedjük magunkat és betartjuk az edzői utasításokat, akkor ezt a két pontot is is le tudjuk dolgozni” – jegyezte meg a 21 pontig jutó irányító.

A visszavágóra jövő szerdán, 16 órakor kerül sor Antakjában.