Ez a Szekszárdi UFC nem a kiesés ellen fog küzdeni

Két meccs, két döntetlen – ez a mérlege az NB III.-as bajnokság augusztus elsejei rajtjára készülő Szekszárdi UFC-nek. Két jó csapattal meccselt Turi Zsolt gárdája.

Az edzőmeccsekből kár messzemenő következtetéseket levonni, szokták hangsúlyozni az edzők. Való igaz, a tét nélküli találkozókon sokkal felszabadultabban futballozik egy-egy gárda, mint a pontokért zajló mérkőzéseken, de azért a játékból már le lehet szűrni, hogy „élesben” mire lehet képes a csapat.

A Szekszárdi UFC megjárta a pokol minden bugyrát az előző idényben, hosszú heteken keresztül vergődött kieső pozícióban a gárda, s sokáig nagyon reménytelennek tűnt a helyzete.

Aztán mégis happy end lett a mese vége, az UFC kiváló tavaszi szereplésének köszönhetően benn maradt az NB III.-­ban, s az utolsó meccseken már úgy futballozott, hogy az még a legkritikusabb drukkerek igényeit is kielégítette.

A nyári felkészülési találkozókon aztán Arena Árminék ott folytatták, ahol abbahagyták. Az NB II.-ből kiesett Kaposvári Rákóczi, majd pedig a Ferencváros második csapata ellen is taktikusan és tetszetősen játszott a Szekszárd. Turi Zsolt vezetőedző érthetően elégedetten értékelt.

„Azt gondolom, hogy nagyon jól játszott a csapat az első két edzőmérkőzésen, múlt szombaton a Kaposvári Rákóczi és most a Ferencváros második csapata ellen is – mondta Turi Zsolt. – Megleptük a Fradit, az első félidő elején könnyen eldönthettük volna a mérkőzést. Több ziccert is sikerült kialakítanunk, amit ezúttal nem tudtunk értékesíteni, de a felkészülési mérkőzéseknek ez is a lényege, hogy ezeken tudjunk fejlődni, és elkapjuk a fonalat a bajnoki rajtig. Mindenképpen bizakodóak lehetünk a következő szezont illetően, jómagam biztos vagyok abban, hogy most nem a kiesés ellen fogunk küzdeni” – értékelte a látottakat a szakember.