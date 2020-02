Ezüstéremmel és értékes helyezésekkel tértek haza a BOK-ból

Megszokott helyszínen, a BOK Csarnokban rendezték hétvégén a fedett pályás serdülő bajnokságot. A hagyományos Tolna megyei éremre egészen az utolsó egyéni számig kellett várni.

Erős és népes mezőnyök álltak rajthoz a két évjáratot (2005 és 2006) is magába foglaló korosztályban. A lányok háromszáz méterén hetvenegy induló volt tizenkilenc futamba elosztva, az ötvenkét lány távolugró három csoportra bontva ugrott, és alig akadt olyan versenyszám, ami ne lett volna népszerű. Az atlétika népesedése a kis szakosztályok számára megnehezíti az éremszerzést az összevont korosztályokban. Ezért is különösen értékes minden helyezés, ráadásul az első nyolc már pontokat ér az idei Serdülő Ligában.

Szalay Zóra, a DOVASE futója első éves serdülőként állt rajthoz 1500 és 3000 méteren. A rövidebb táv csalódása után másnap kettőzött erővel versenyzett az enyhe megfázással bajlódó Fazekas-tanítvány. Nyolcszáz méterrel a táv vége előtt megelégelte a hullámzó ritmust, és az élre állt, a hajrát is ő vezette fel, elsőként fordult a célegyenesbe, ám a mezeiken is jó formát mutató budapesti

ellenfele az utolsó métereken lehajrázta. A dombóvári kislány ezzel az ezüstéremmel kiválóan mutatkozott be a serdülők között.

Eredmények

Lányok. 60 m: 5. Éva Viktória (DOVASE) 8,12 mp. 800 m: 4. Zemán Zóra (DOVASE) 2:21,75 p. 1500 m: 4. Zemán Zóra 4:53,96 p., 6. Szalay Zóra (DOVASE) 5:03,09 p. 3000 m: 2. Szalay Zóra 11:02,61 p. Magas: 8. Braun Marianna (Szekszárdi SK) 150 cm. Távol: 9. Kiss Kata Ramóna (Szekszárdi SK) 485 cm. Rúd: 6. Baranyai Boglárka Lilián (AC Bonyhád) 290 cm.

Fiúk. 3000 méter: 7. Gyányi Zsombor (Szekszárdi Sportközpont) 9:57,08 perc, 9. Felkl Benjamin (Szekszárdi SK) 10:10,72. 60 m. Gát: 4. Barna Tamás (Szekszárdi SK) 9,08 mp. Magas: 6. Merk Bálint (Szekszárdi SK) 155 cm. Távol: 4. Zsiga Levente (Szekszárdi SK) 591 cm. Súly: 10. Zsiga Levente 10,69 m. 4×200 m: 7. Szekszárdi Sportközpont (Barna, Szilágyi, Merk, Zsiga) 1:44,03 p.