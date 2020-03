Ezüstérmes lett az Atomerőmű KSC Szekszárd a kupában

Küzdelmes meccsen szenvedett vereséget a Killik László Női K&H Magyar Kupa döntőjében szombaton a Sopron ellen az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely ezzel idén is ezüstérmet vihet haza.

Extra hangulatban kezdődhetett a pécsi kupadöntő, közel kétezer néző hangorkánjában léptek pályára a csapatok, s a drukkerek fele Szekszárdról érkezett. Djokics Zseljko ugyanabban az összeállításban küldte fel tanítványait, ahogyan tette azt az elődöntőben is. Mint ahogyan ezen a tornán eddig minden meccsen, most is feszülten kezdett a KSC, persze a címvédő – amely megszenvedett az elődöntőben a TFSE-MTK ellen (99–90) – nagyon felszívta magát, ahogyan az egy euroligás együtteshez illik. Brooks, Crvendakics és January is elsüllyesztett egy-egy triplát, mellétett Határ egy duplát, miközben a kékeknél Ruzicková talált csak be, időt is kért Djokics mester. Studer Ágnes triplájával és McCall büntetőivel zárkózott a Szekszárd (7. perc: 11–7). Zóna védekezéssel próbálkoztak Dojkicék, amely sajnos nem mindig működött, így fokozatosan lépett el a Sopron, a játékba kiválóan beszálló Krnjics duplái és büntetői ellenére is.

Hét pontos fórral vághattak neki a második felvonásnak Dupree-ék, s a kétszeres világbajnok, kétszeres Euroliga-győztes és WNBA-győztes klasszis köszönt be egy duplával. Ekkor keményítettek a védekezésen Theodoreánék, nem engedtek tiszta dobóhelyzeteket Fegyvernekyéknek, csak sajnos az atomosok sem találtak be, főként kintről próbálkozhattak, de hét kísérletükből mindössze egy landolt a gyűrűben. Kevés volt a kosár, így azért McCall és Ruzicková egy-egy jó közeli kísérletével visszajött két pontra a KSC (24–22). A hajrában azonban betalált még Fegyverneky, így bár ezt a negyedet megnyerték Krnjicsék, a vezetést nem tudták átvenni.

Gigantikussá vált a küzdelem a fordulás után, úgy peregtek a percek, hogy alig esett kosár, miközben mezőnyben és a palánkok alatt is hatalmas test-test elleni párharcok folytak. Nem egyszer telt le mindkét oldalon a 24 másodperces támadóidő végig anélkül, hogy tiszta dobásig jutottak volna a játékosok. Öt percnyi játékot követően mindössze 4-4 pontot szereztek a felek, amikor McCall és Dupree ütközött, a szekszárdira fújtak védő hibát, Djokics Zseljko reklamált, amiért technikai hibát kapott. Dupree a háromból kettőt értékesített, majd Bálint hintett egy triplát. Utána a korábban Sopronban is pattogtató Krnjics harcolt ki hibát (Krajisnik a 4. faultját ütötte be), s mindkét büntetőt értékesítette, feljött egyre a KSC (34–33). A negyed hajrájában Crvendakics gyújtotta be a rakétákat, miközben szekszárdi oldalon kimaradtak a büntetők, így kilenccel ellépett a címvédő, de az utolsó másodpercekben egy dudaszós triplával korrigált Studer Ágnes (44–38).

A záró felvonásban két percig nem szerzett pontot egyik gárda sem, majd Crvendakics dobott egy közelit, ami után ismét időt kért a Szekszárd. Sajnos most ez sem segített, extrán védekezett a Sopron, nem dobott jól a KSC, January viszont elsüllyesztette önmaga harmadik, csapata ötödik tripláját, a 35. percben tíz ponttal vezetett a címvédő (50–40). A hajrában tartotta, sőt még egy duplával tucatnyira növelte előnyét Gáspár Dávid csapata, amely megérdemelten emelhette magasba a Magyar Kupát, immár kilencedik alkalommal. Ugyanakkor le a kalappal Djokics Zseljko lányai előtt is, akik nagyot harcoltak, zsinórban harmadszor jutottak el a fináléba, s a tavalyihoz hasonlatosan ezúttal is ezüstérmesként végeztek, amiért egyáltalán nem kell szégyenkezniük. Még ha most kissé fáj is ez a vereség, büszkék lehetnek a teljesítményükre Studer Ágiék, akiket vastapssal köszöntött a meccsen végig kitartóan szurkoló szekszárdi publikum.

A játékosok pedig hálásak voltak a töretlen biztatásért:

A döntő legértékesebb játékosa: Alexandra Crvendakics (Sopron Basket).

A Magyar Kupa legeredményesebb játékosa: Alisia Jenkins (TFSE-MTK) 78 ponttal.

Killik László Női K&H Magyar Kupa, döntő

Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd 54–42 (20–13, 8–11, 16–14, 10–4)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Cziffra Csaba, Tóth Cecília, Csabai-Kaskötő Brigitta.

Sopron: JANUARY 11/9, Fegyverneky 4, CRVENDAKICS 13/3, BROOKS 9/3, Határ 4. Csere: DUPREE 9, Krajisnik, Weninger 4. Edző: Gáspár Dávid.

Szekszárd: Studer Á. 6/6, Dojkic 2, MARSHALL 7, MCCALL 6, Ruzicková 6. Csere: KRNJICS 12, Bálint R. 3/3, Theodoreán. Edző: Djokics Zseljko

Kipontozódott: Studer Á. (39. perc).

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–2, 7. p.: 16–9, 14. p.: 24–18, 17. p.: 24–22, 23. p.: 32–26, 27. p.: 34–33, 34. p.: 50–40, 38. p.: 52–42.

Djokics Zseljko: – Kemény mérkőzést játszottunk egy masszív csapat ellen. Sajnos nem voltunk ritmusban, s nem akadt ma olyan játékosunk, aki igazán éles lett volna. Amiatt viszont büszke vagyok a csapatomra, hogy nem adta fel, végig küzdöttünk, dolgoztunk, mint a bányászok. Remélem, hogy ez egy jó tapasztalat, egy lépés, ami visz minket tovább felfelé!

A bronzmérkőzésen: TFSE-MTK – ZTE NKK 75–94