Ezüstérmet nyertek Theodoreánék a vb-n!

Ezüstérmet szerzett a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott az Amszterdamban zajló világbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben 19-13-ra alulmaradt a világranglista-vezető Kínával szemben.

Régi ismerősként találkozott egymással a két csapat, hiszen a világbajnokság főpróbájának számító, magyar sikerrel véget ért franciaországi torna, valamint a vb csoportköre után ismét megmérkőzött egymással.

A torna első kiemeltje akkor 21–11-re verte a Theodoreán Alexandrával felálló magyar válogatottat, s úgy tűnt, a döntő is hasonlóan simának ígérkezik. A távolról is veszélyes kínaiak villámgyorsan elmentek 4–0-ra, majd 7–0-ra is, Goree Cyesha törte meg a pontcsendet (7–1). A már nyolcpontos hátrányban is lévő magyar csapat egy 3–0-s szériával kapaszkodott (10–5). A felzárkózási kísérletünket két távoli vetette végleg vissza (18–10), Kína végül 19–13-ra megnyerte a döntőt, így először lett világbajnok.

A magyar válogatott a tavalyi nyolcadik hely után ismét érmes lett, megismételve a 2017-es eredményét. A franciaországi ezüst után – ezúttal is az Atomerőmű KSC Szekszárd csapatkapitányával a soraiban – állhatott fel a dobogóra az együttes.

Thedoreánék ott lesznek az olimpiai selejtezőn A 2020-as olimpián debütál a kosárlabda sportág 3×3-as szakága. A tokiói játékokra a házigazda japán válogatott mellett a november 1-jei világranglista első három helyezettje (jelen állás szerint Kína, Mongólia, Oroszország, Magyarország a vb előtt a 9. volt) automatikusan kvótát szerez. Mellettük a hollandiai világbajnokságról az érmesek – így köztük a magyarok is – vehetnek részt a jövő májusi, húszcsapatos olimpiai selejtezőn. Innen három csapat jut automatikusan Tokióba. A továbbiakban kihúzzák azokat az országokat, akik 2012-ben és 2016-ban voltak olimpián a hagyományos, öt az öt elleni kosárlabdában, és a maradékból hat csapatnak csinálnak még egy selejtezőt júniusban – ott dől el az utolsó kijutó sorsa.

Borítóképünkön: Theodoreán Alexandra (balról), Medgyessy Dóra (10), Papp Klaudia és Goree Cyesha