Ezüstöt nyert a Tolna-Mözs női futsalcsapata

A Tolna-Mözs női futsalcsapata hosszabbítás után 3–2-re alulmaradt a Debreceni EAC-vel szemben, így Reveland Zoltán együttese ezüstérmet szerzett az élvonalbeli bajnokság 2020/2021-es idényében.

Döntőhöz méltó felvezetést kapott a női élvonalbeli bajnokság fináléjának negyedik mérkőzése, ahol a rájátszásba negyedik helyen bejutó Tolna-Mözs az alapszakasz-első, friss Magyar Kupa-győztes Debrecent fogadta. Hosszú idő után ismét szurkolók tölthették meg a városi sportcsarnokot, az ő buzdításukra pedig szükségük is volt a hazai játékosoknak. Reveland Zoltán együttese számára az életben maradás volt a tét, győzelme estén ugyanis a DEAC lezárhatta volna a párharcot.

Ettől négy perc után távolabb került Quirikó Vivien csapata, miután Vámosi Georgina két védőt lerázva pontosan centerezett középre, Nagy Noémi pedig higgadt labdakezelés után vezetéshez juttatta a hazaiakat. A találat pont őket fogta meg jobban, kapkodóbbá vált a játékuk, de a kontrákra berendezkedett hajdúságiak nem tették próbára Deczki Vanda reflexeit. A félidő hajrájáig várt az időkéréssel a vendégek vezetőedzője, s bár ne tette volna… Nem sokkal az eszmecsere, majd egy megpattanó lövés után egyenlített a DEAC.

Fordulás után nemcsak a lelátón helyet foglaló közel száz néző teremtett döntőhöz illő hangulatot, de a pályán is tapintani lehetett a feszültséget. Egy-egy belépéssel (Vámosi Georginát egy felrúgás után kézben kellett levinni), oda-oda mondogatással a játékosokon is érezni lehetett a nyomást, de az iramon és a pályán lévők teljesítményén ez nem ütött vissza. A Tolna továbbra is kezdeményezőbb volt, ha egy picit pontosabban játszik, lezárhatta volna a találkozót, de a DEAC kontráiban is ott volt a veszély, egy alkalommal pedig Deczkinek kellett bravúrt bemutatnia.

A rendes játékidő nem hozott döntést, a párharc során másodszor következhetett a hosszabbítás. Két hete Debrecenben a hazaiak örülhettek a büntetőpárbaj után, s most is ők szereztek vezetést. A harcias Tolna azonban Vámosi bombagóljával a ráadás második félidejében egyenlített, ám még meg sem száradt a tinta a játékvezetők jegyzőkönyvjén, mikor ismét előnybe került az alapszakasz-győztes. A hajrában hiába tett fel egy lapra mindent a házigazda, újabb gólt már nem sikerült szereznie, így a Magyar Kupa után a bajnoki címet is behúzták a hajdúságiak.

A tolnai játékosoknál a lefújáskor érhető módon eltörött a mécses, de nincs okuk a szomorkodásra, hiszen a klub 2007 és 2012 után szerzett újfent ezüstérmet a bajnokságban, s erre a teljesítményre lehet alapozni a jövőben.

Női NB I, döntő, 4. mérkőzés

Tolna-Mözs–DEAC 2–3 (1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Tolna, 100 néző. Vezette: Liebhardt (Dévényi, Molnár P.)

TOLNA-MÖZS Deczki – Szalkai, Bajcsy, Vámosi, Kiss G. Csere: Kulcsár P., Horváth H., Krár, Sereg Z., Méhes, Mogyorósi, Nagy N., Csapó. Edző: Reveland Zoltán

DEAC Torma – Tóth N., Krascsenics Cs., Üveges, Horváth V. Csere: Tóth R., Fekete G., Pócsik, André, Nagy A., Fülöp D., Böröczky, Czégény. Edző: Qurikó Vivien

GÓL Nagy N. (4.), Vámosi (45.), illetve Kracsenics Cs. (16., 43.), Horváth V. (45.).

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a DEAC javára.