Ezüsttel debütált az új stáb

Ezüstéremmel indította a Fekete Adrien fémjelezte új érát a Szekszárdi Asztalitenisz Club, amelynek tehetségei a BVSC csarnokában megrendezett újonc, serdülő és ifjúsági megméretésen álltak asztalhoz. Az előző szezonok felnőtt sikerei (közte négy Extra Liga-arany…) után a következő években az utánpótlás-nevelésre fókuszáló SZAC Csiki Bianka révén szerzett egy ezüstérmet az U10-es korosztályban.

Horváth Gréta, Sinka Zsóka, Trenka Tímea és Ádám Flóra ezúttal nem tudott éremközelbe kerülni. Szerbacsics Ivett pedig, aki korábban ötödik helyen is állt a magyar ranglistán, vállsérülése miatt nem tudott indulni, pedig tőle jó eredményt várt volna a szakmai stáb.

„Csiki Bianka egész nap nagyon szépen játszott, szép jövő áll előtte, ahogy a nagyon szorgalmas, sokat fejlődő Horváth Gréta előtt is – mondta Fekete Adrien. – Trenka Tímea kézműtétje után még nem az igazi, pedig ő is hozhatott volna egy érmet a fővárosból. Sinka Zsóka idén jött hozzánk Mohácsról, benne is sok rejlik, mint ahogy Ádám Flórában is. Bizakodó vagyok, de sok még a munka!”