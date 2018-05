Ezúttal elmaradt a bravúr a szekszárdi Gólyáktól

A bronzérmes Swietelsky-Szombathely elleni 37–28-as vereségével zárta a női NB I/B Nyugati csoportjának idei szezonját a Szekszárdi Fekete Gólyák KC.

Mindkét fél számára tét nélküli volt már a mérkőzés, a Szombathely már korábban bebiztosította bronzérmét, míg a Szekszárd az előző fordulóban született eredmények után az ötödik helynél se előrébb, se hátrébb nem végezhetett.

Az iramra ettől függetlenül nem lehetett panasz, aminek sokkal inkább örültek a hazai lelkes szurkolók, mint a szekszárdiak.

Kaveczki Edina, Gyenis Patrícia, Nagy Szilvia hármassal egy darabig tartani tudták a vendéglátók sebességét, amíg támadásban nem jöttek a hibák, s amíg a védekezés szinte meg nem szűnt. A fizikálisan nagy fölényben játszó Szombathely átfutott Horváth Szimonetta csapatán (22. p.: 16–8), amelynek csak felvillanásai voltak az első harminc percben.

A Fekete Gólyák számára a félidő végén jött el a mérkőzés legjobb periódusa: az előbb említett triumvirátus góljaival megfelezték a különbséget (29. p.: 17–13).

A második játékrész forgatókönyve – szekszárdi szempontból sajnálatos módon – kísértetiesen hasonlított az első harminc percéhez. Habár mutattak szép dolgokat támadásban Tauker Erikáék, elől is és hátul is bosszantó hibákat követtek el, amit a lendületesen játszó hazaiak könyörtelenül ki is használtak (51. perc: 33–23).

A mérkőzés végére ismét remek pár percet varázsoltak Bíró Fanniék, s egy 5–1-es sorozattal – ha az őszi szezonban hazai pályán elért bravúrgyőzelmet (29–28) nem is tudták megismételni, de – végül tízen belül tudtak maradni.

– A fizikailag jóval erősebb hazaiakat nem igazán tudtuk feltartóztatni. Az eladott labdáink magas, és a faultjaink minimális száma meghatározta a mérkőzés kimenetelét. A bajnokságban elért ötödik helyezést jó eredménynek értékelem, de sajnálom az utolsó három mérkőzésen nyújtott teljesítményt. Helyezésben semmi nem változott volna, de jobb szájízzel fejeztük volna be az évet – értékelt Horváth Szimonetta, a szekszárdiak edzője, utalva egyben a Csurgó (22–23) és a Haladás (34–34) elleni bajnokira.

Az FGKC az ötödik helyével az előzetes várakozásoknak megfelelő helyen zárta a 2017/2018-as idényt.

Női NB I/B, Nyugati csoport, 26. forduló

Swietelsky-Szombathelyi KKA–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 37–28 (19–13). Szombathely, 300 néző. Vezette: Natkai, Őri.

Szekszárd: Schell – Grénus 4, Fehér T., Nagy Sz. 7 (4), GYENIS 4, KAVECZKI 8, Tauker Erika 3. Csere: Tóth B., Tutti, Kónya, BÍRÓ 2, Ambrus K., Weigel. Edzők: Mészáros Melinda, Horváth Szimonetta.

A szombathelyiek legjobb dobói: Mayer 9, Takács B. 5, Horváth P. 4, Virág 4, Schneider 4, Csire 4, Smid 4.

Hetesek: 5/5, ill. 5/4.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.