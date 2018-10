Fantasztikus játékkal szerzett előnyt a visszavágóra a KSC

Egy lépéssel közelebb került a csoportkörbe jutáshoz az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely a tegnapi Euroliga-selejtezőn három ponttal legyőzte itthon a francia Villeneuve d’Ascq együttesét.

Amikor a kedd esti átmozgató edzésen végigmértük a francia csapat játékosait, volt egy rossz érzésünk, s mindezt csak erősödött este, amikor a kezdés előtt félórával a Villeneuve d’Ascq játékosai kifutottak melegíteni a szekszárdi városi sportcsarnok parkettjére. Könnyedén dobálták a labdákat a gyűrűbe – lerítt róluk a magabiztosság, hogy el sem tudják képzelni, hogy bajba kerülhetnek.

Amikor a szekszárdi játékosok Theodoreán Alexandra vezetésével kifutottak a parkettre, már szinte telt ház volt a csarnokban, de hát erre számítani is lehetett. Ez a csapat nagyon magasra tette a lécet az előző szezonban megszerzett bajnoki ezüstjével és Magyar Kupa-győzelmével, no meg a felejthetetlen nemzetközi meccsekkel.

Öt perc alatt kiderült, nem minden a félelmetes külső, sokkal többet számít az ész és a szív. Meg az, hogy valaki ismeri az ellenfelet. Az előző szezonban még a franciákat erősítő Nevena Jovanovics egy triplával kezdett, majd gyorsan rátett egy duplát – ilyen kezdést remélt a szurkolótábor.

Aztán beindultak a vendégek, jött az első kosár, aztán a második, s pillanatok alatt el is olvadt a KSC előnye. Olyannyira elolvadt, hogy az első negyed után tizenhárommal a vendégek tartottak előrébb. Ijesztő volt ez a tíz perc, félő volt, hogy nagy verésbe szalad bele a KSC. De jött a feltámadás, már nem először, s nem is utoljára. A második negyedben sorra hullottak be a szekszárdi hármasok, Abby Bishopé már az egyenlítést jelentette (27–27). Addig is pokoli volt a hangulat a csarnokba, de ami eután jött, azt nem lehet szavakkal leírni, azt át kell élni. A közönség űzte, hajtotta Studer Ágnesékat, a franciák totálisan leblokkoltak, mindössze öt pontra futotta nekik egy negyed alatt, így a szünetben csodaszép volt a világ.

Hát még a pihenő után, amikor egy 5–0-s szériával nyitott a KSC, a franciák addig kimért edzője dühösen mutogatott, kiabált – láthatóan sokkolták a látottak. Jó érzés volt látni, hogy ezt egy olyan magyar csapat váltja ki belőle, amely tele van magyarokkal, tele van helyi fiatalokkal, akik sokadszorra mutatták meg a nagyvilágnak, hogy a sportág nagy-nagy reménységei.

Kiss Virág, Studer Ágnes és Gereben Lívia egymást múlták felül, előbbi az egész meccsen hatalmasat küzdött a franciák óriásával, Zainabe Christelle Diallóval, Djokics mestertől járt is neki az ölelés lecserélésekor.

Aztán a vége nagyon szoros lett, mert a franciák még egyszer megrázták magukat, a szekszárdiak pedig egy kicsit elfáradtak a nagy csatában (ez nem az NKE-Csata elleni magyar bajnoki volt…). Nagyon meleg lett a „pite”, ahogy mondani szokták, de meglett a győzelem, meglett az előny, lehet reménykedni a jövő szerdai visszavágó előtt. Ami persze így is pokolian nehéz lesz.

Győztes szavak



Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője: – Gratulálok a csapatomnak! Nagyszerű győzelmet arattunk egy erős csapat ellen. Köszönjük a szurkolóinknak, fantasztikus hangulatot teremtettek a sportcsarnokba, ilyen közeben nem lehetett veszíteni. Meglátjuk, hogy mi lesz Franciaországban, megpróbáljuk megőrizni az előnyünket!

Studer Ágnes, a KSC Szekszárd irányítója: – Nem kezdtünk jól, nem volt kemény a védekezésünk. Nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Jobb lett volna, ha több ponttal nyerünk, nagyon nehéz visszavágó elé nézünk, amelyen negyven percen keresztül koncentrálnunk kell!

Szekszárd–Villeneuve-d’Ascq 71–68 (10–23, 24–5, 18–11, 19–29)

Szekszárd, 1200 néző. V: Mihajlov (orosz), Jurcevic (horvát), Stan (román).

KSC Szekszárd STUDER Á. 13/3, JOVANOVICS 14/12, GEREBEN 10, Bálint R. 2, MCCALL 10/6. Csere: Bishop 3/3, Eldebrink 10/6, Theodoreán 7/3, Kiss V. 2.

Villeneuve d’Ascq BREMONT 14/9, Gomis, Bär 7, EVANS 12, Sy-Diop 6. Csere: MENDY 15/3, Björklund 5/3, Ch. Diallo 7, Kamba 2.