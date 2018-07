Felcsúton lesz a Paks meccse

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője a múlt hétfői, szezonrajt előtti ankéton már jelezte, addig nem fogadhatják hazai pályán ellenfeleiket az atomvárosiak, amíg a vendégszektor el nem készül.

A paksi klub bízott benne, hogy a hétvégi, MOL Vidi FC elleni bajnokiig ez megvalósul, ennek ellenére B és C tervvel is készültek. Szóba került a dunaújvárosi pályabérlés is, de – valószínűleg anyagi szempontból is – végül a pályaválasztói jog felcserélésére esett a választás.

A paksi klubhoz tegnap délelőtt megérkezett az MLSZ Versenybizottságának határozata, amely jóváhagyta a kérelmüket, így a második fordulóban a Vidi ideiglenes otthonában, Felcsúton rendezik meg az OTP Bank Liga második fordulójára kiírt összecsapást. A időpont nem változott, a mérkőzést szombaton 19.30 órakor rendezik.

Ezzel az is eldőlt, hogy a 13. fordulóban, november 3-án a pályaválasztói jogot „visszaadja” a Vidi, és Pakson találkozik majd a két csapat.

OTP Bank Liga, 2. forduló. Július 28., szombat, 17 óra: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport). 19.30 óra: Debreceni VSC–Mezőkövesd (Tv: M4 Sport), MOL Vidi FC–Paksi FC. Július 29., vasárnap, 18 óra: Budapest Honvéd–Kisvárda, Haladás–Újpest FC, MTK Budapest–Ferencváros (Tv: M4 Sport).

OTP Bank Liga, 1. forduló. Vasárnap, lapzárta után: Újpest FC–MTK Budapest 0–2 (0–1). Gól: Lencse (26.), Kanta (93., 11-esből). Kiállítva: Pauljevics (Újpest, 60.), Balázs B. (Újpest, 91.).