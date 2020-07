Forgács jött, de már tovább is adták

Nyáron írt alá az OTP Bank Ligában szereplő, s ott zsinórban a tizenötödik idényét kezdő Paksi FC-hez a korábban az olasz Atalantánál is megfordult Forgács Dávid, aki legutóbb a Nyíregyháza Spartacus színeiben futballozott. Az atomvárosiaknál nem sok időt töltött el az U19-es Európa-bajnokságot és az U20-as világbajnokságot is megjárt védő (védekező középpályás), hiszen már tovább is adták.

Most az NB II-be frissen feljutott Szentlőrinci SE vette kölcsön a futballistát, aki így a 2020/2021-es bajnoki szezont a baranyai együttesnél tölti.

„Olaszországból 2017-ben jöttem haza, a Diósgyőr csapatába igazoltam, ahol két évet töltöttem el – nyilatkozta a bergamóiaknál öt idényt lehúzó Forgács a szentlőrinciek hivatalos honlapjának. – Tavaly áprilisban sajnos súlyos sérülést szenvedtem, elszakadt a keresztszalagom. A sikeres rehabilitációmat követően idén januárban a Nyíregyháza szerződtetett, ahol a lehető legtöbb játékperccel próbáltam újra csúcsformába lendülni, de a koronavírus-járvány miatt sajnos lefújták a bajnokságot. Nyáron az NB I-es Paksi FC csapatához írtam alá, ahonnan kölcsönbe kerülök most a Szentlőrinc SE-hez. Új klubomnál egyértelműen az lehet az elvárás, hogy újoncként megmutassa, helye van a másodosztályban. A célunk az, hogy minél hamarabb kiharcoljuk a bennmaradást. Én pedig szeretnék minél több meccsen szerepelni, minél több időt a pályán tölteni, hogy ennek köszönhetően egyre jobb formába lendüljek, s visszatérjek arra a szintre, ahol a sérülésem előtt voltam. Szeretném eredményes játékkal segíteni a szentlőrinci csapatot!” – idézi a szentlorincse.hu a játékost.

Borítóképünkön: Forgács (jobbra) a nyíregyháziak szerelésében