Gereben: egyáltalán nem lesz ez egy könnyű meccs

Nincs sok idő ízlelgetni az Euroliga-selejtezőben, a Villeneuve D’Ascq ellen kivívott 71–68-as győzelem ízét, itt a következő feladat a KSC számára. A hazai bajnokságban jön a negyedik forduló, szombaton az ELTE-BEAC Újbuda együttesét fogadja (18 óra) a Szekszárd.

– Minden fiatalnak az az álma, hogy ilyen mérkőzéseken lépjen pályára, mint amilyen a franciák elleni szerdai selejtező volt – mondta Gereben Lívia, aki 10 ponttal és 5 lepattanóval járult hozzá a lille-iek felett aratott sikerhez. – Egy ilyen győzelem nagy adrenalinlöketet tud adni mindannyiunknak, örülök, hogy nekem is jól ment a játék, élvezem a bizalmat, amit kapok Djokics Zseljko vezetőedzőtől, Borisz Maljkovics másodedzőtől és a stáb többi tagjától. Nagyon jó a közösség a csapaton belül, jó ide tartozni, ez is a titka annak, hogy ilyen jó eredményeket érünk el.

Női kosárlabda NB I., az állás 1. Sopron 2 2 0 178–118 1,00

2. UNI Győr 2 2 0 191–135 1,00

3. Szekszárd 3 3 0 198–159 1,00

4. PEAC 2 1 1 126–102 0,75

5. Zalaegerszeg 2 1 1 135–128 0,75

6. DVTK 2 1 1 132–132 0,75

7. NKE-Csata 1 0 1 54–61 0,50

8. Vasas 1 0 1 75–90 0,50

9. PINKK-Pécs 1 0 1 55–82 0,50

10. MTK 1 0 1 47–76 0,50

11. ELTE-BEAC 1 0 1 60–101 0,50

12. Cegléd 2 0 2 114–181 0,50

A KSC Szekszárd az Euroliga-selejtezőn kivívott győzelem mellett három meccset játszott a magyar élvonalban, s ezeket kivétel nélkül megnyerte. A PINKK-Pécs (82–55) és a PEAC-Pécs (55–50) ellen hazai pályán, az újonc NKE-Csata ellen pedig idegenben (61–54) nyert a Szekszárd.

Szombaton jön az újabb hazai összecsapás, ezúttal az ELTE-BEAC Újbuda ellen.

– A magyar bajnokságban való jó szereplés a nemzetközi kupaszereplésnél is fontosabb számunkra, hiszen az a célunk, hogy a bajnoki címért harcoljunk – folytatta Gereben Lívia. – Ugyanolyan elánnal kell pályára lépnünk, ahogy tettük azt a franciák elleni kupamérkőzésen. Lehet, hogy szurkolóink úgy gondolják, hogy ez egy könnyű meccs lesz számunkra, de egyáltalán nem lesz az.

Régóta Balogh Judit irányítja a fővárosiakat, vele a korosztályos válogatottnál dolgoztam, remek szakember. Összeszokott csapatuk van, amely mellé két légióst is igazoltak, ráadásul válogatottbeli csapattársam, Mérész Beatrix is hozzájuk igazolt a Vasastól. Egyik csapatot sem nézhetjük le, minden mérkőzésnek úgy kell nekimennünk, mint ahogy eddig tettük. Szurkolóink nagyon nagy erőt tudnak adni nekünk, szeretném kérni őket, hogy szombat este is minél többen látogassanak ki a városi sportcsarnokba, és buzdítsanak bennünket.

A franciák is nekivágnak A hétvégén a francia élvonalban is megkezdődnek a 2018/2019-es idény küzdelmei, a szekszárdiak Euroliga-ellenfele, a Villeneuve d’Ascq a nyitó körben, szombaton a Mondeville-t fogadja. Frederic Dusart együttesének remek mérlege van a mostani rivális ellen, az előző öt meccsüket kivétel nélkül a lille-iek nyerték (sorrendben 61–53, 78–58, 81–68, 82–76, 71–57), így ezúttal is ők számítanak favoritnak. A francia élvonal idei kiírásában ugyanúgy tizenkét csapat szerepel, mint a magyarban, a címvédő a Bourges, amely a Tarbes ellen nyert 3–1-re a „tavalyi” fináléban.

